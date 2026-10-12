Nhật Bản, Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Ngay sau khi nhận được thông tin Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ khẩn cấp: thu thập, phân tích và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân; bảo đảm an toàn cho máy bay và tàu thuyền; đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống phát sinh.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Nhật Bản từ lâu đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đang đe dọa hòa bình, ổn định của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, đồng thời vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là điều không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của vật thể được Triều Tiên phóng đi. Theo thông tin mới nhất do quân đội Hàn Quốc công bố, vật thể này được xác định là tên lửa đạn đạo, đã bay hơn 900 km trước khi rơi xuống.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết.