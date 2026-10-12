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Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

Thứ Hai, 09:24, 12/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Chính phủ và quân đội Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cho biết, các vật thể nghi là tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng vào khoảng 9h20 sáng 12/10 (giờ địa phương) đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Tính đến 10h cùng ngày, cơ quan chức năng Nhật Bản chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại liên quan đến vụ phóng. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trước đó, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể nghi là tên lửa đạn đạo vào ngày 3/10.

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Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các vật thể được phóng về phía Đông bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật và tầm bay của những vật thể này. Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc, vụ phóng lần này của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả việc Hàn Quốc tiến hành thử nghiệm lần đầu thiết bị lướt siêu vượt âm (HGV) do nước này tự nghiên cứu, phát triển hôm 8/10.

Hiện, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, quân đội Hàn Quốc và các cơ quan liên quan của hai nước đang duy trì cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin thu thập được với Mỹ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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