Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ra nghị quyết chỉ trích Triều Tiên

Hôm nay (14/10), Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chỉ trích Triều Tiên, liên quan đến vụ việc 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn được cho là của Triều Tiên phát nổ tại khu vực gần Đường phân định quân sự hôm 21/9 vừa qua.

Một vụ nổ gần khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Ảnh: Reuters.

Dự thảo nghị quyết xác định vụ việc lần này là "hành động khiêu khích vi phạm nghiêm trọng Hiệp định đình chiến, đe dọa tính mạng và sự an toàn của binh sĩ quân đội Hàn Quốc", đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên làm rõ sự thật, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng bao gồm nội dung về việc thông tin sự thật tới cộng đồng quốc tế thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Liên hợp quốc tại Hàn Quốc, cũng như kêu gọi Chính phủ tập trung vào công tác điều trị, phục hồi và hỗ trợ các binh sĩ bị thương.

Mặc dù nghị quyết đã được thông qua, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính trường Hàn Quốc. Liên quan động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng đối lập Quyền lực nhân dân yêu cầu bổ sung nội dung làm rõ ở cấp Quốc hội về những nghi vấn liên quan đến sự chậm trễ trong quá trình điều tra vụ nổ mìn nêu trên.

Do chưa đạt được sự đồng thuận giữa các đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã cho tiến hành bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết, các nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực nhân dân đã rời khỏi nghị trường để phản đối.