English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ra nghị quyết chỉ trích Triều Tiên

Thứ Tư, 15:59, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đúng như nhận định của giới quan sát, vụ nổ tại ranh giới quân sự liên Triều khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hôm 21/9 vừa qua đang trở thành “ngòi nổ” cho những động thái mạnh hơn từ phía Seoul.

 

Hôm nay (14/10), Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chỉ trích Triều Tiên, liên quan đến vụ việc 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn được cho là của Triều Tiên phát nổ tại khu vực gần Đường phân định quân sự hôm 21/9 vừa qua.

Uy ban quoc phong quoc hoi han quoc ra nghi quyet chi trich trieu tien hinh anh 1
Một vụ nổ gần khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Ảnh: Reuters.

Dự thảo nghị quyết xác định vụ việc lần này là "hành động khiêu khích vi phạm nghiêm trọng Hiệp định đình chiến, đe dọa tính mạng và sự an toàn của binh sĩ quân đội Hàn Quốc", đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên làm rõ sự thật, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng bao gồm nội dung về việc thông tin sự thật tới cộng đồng quốc tế thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Liên hợp quốc tại Hàn Quốc, cũng như kêu gọi Chính phủ tập trung vào công tác điều trị, phục hồi và hỗ trợ các binh sĩ bị thương.

Mặc dù nghị quyết đã được thông qua, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy một sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính trường Hàn Quốc. Liên quan động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng đối lập Quyền lực nhân dân yêu cầu bổ sung nội dung làm rõ ở cấp Quốc hội về những nghi vấn liên quan đến sự chậm trễ trong quá trình điều tra vụ nổ mìn nêu trên.

Do chưa đạt được sự đồng thuận giữa các đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã cho tiến hành bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết, các nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực nhân dân đã rời khỏi nghị trường để phản đối.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa
Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Giới chức Chính phủ và quân đội Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

Nhật Bản và Hàn Quốc xác định Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa

VOV.VN - Giới chức Chính phủ và quân đội Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng nhiều vật thể nghi là tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên phản đối kế hoạch viện trợ vật tư và thiết bị y tế của Hàn Quốc
Triều Tiên phản đối kế hoạch viện trợ vật tư và thiết bị y tế của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã có những phản ứng gay gắt đối với kế hoạch cung cấp các vật tư, thiết bị y tế của Hàn Quốc cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phản đối kế hoạch viện trợ vật tư và thiết bị y tế của Hàn Quốc

Triều Tiên phản đối kế hoạch viện trợ vật tư và thiết bị y tế của Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đã có những phản ứng gay gắt đối với kế hoạch cung cấp các vật tư, thiết bị y tế của Hàn Quốc cho một bệnh viện ở Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó, 2 nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ, trong đó, 2 nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ