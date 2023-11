Myanmar bàn giao cho Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông

Theo Bộ Công an Trung Quốc, trước thực trạng lừa đảo qua mạng và viễn thông liên quan đến nước này ở miền Bắc Myanmar ngày càng nghiêm trọng, bộ này đã giao các cơ quan công an địa phương như tỉnh Vân Nam đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật giữa lực lượng cảnh sát ở khu vực biên giới và thực hiện nhiều đợt truy quét.

Hai nghi phạm lừa đảo viễn thông được phía Myanmar bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại sân bay quốc tế Yangon và áp giải về Trung Quốc ngày 23/8/2023. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar.

Tính đến nay, cơ quan thực thi pháp luật ở miền Bắc Myanmar đã bàn giao cho phía Trung Quốc 31.000 nghi phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông, trong đó có 63 đối tượng cấp vốn đứng đằng sau, kẻ cầm đầu và thành viên chủ chốt, cùng 1.531 kẻ đào tẩu.

Các cuộc truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông đã được Trung Quốc thực hiện liên tục kể từ tháng 9 và ngày cảng trở nên quyết liệt hơn vào tháng 11. ​Hôm 12/11, cảnh sát Trung Quốc đã treo thưởng từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ (13.700 đến 68.500 USD) cho các thông tin liên quan đến 4 kẻ cầm đầu của một tổ chức lừa đảo viễn thông ở vùng Kokang, miền Bắc Myanmar. Ba trong số đó đã bị bắt vào ngày 16/11, kẻ còn lại tự sát trong chiến dịch truy bắt đêm 15/11.

Quan chức cơ quan công an Trung Quốc khẳng định, sẽ luôn duy trì xu thế trấn áp mạnh tay các nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông ở miền Bắc Myanmar, không ngừng đi sâu hợp tác thực thi pháp luật giữa lực lượng cảnh sát ở khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar, tiếp tục tổ chức các chiến dịch truy quét đặc biệt, nỗ lực triệt phá các ổ nhóm tội phạm, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, kiên quyết bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và giữ vững an ninh, ổn định khu vực biên giới.