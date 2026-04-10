Myanmar kiện toàn nội các mới, nhấn mạnh tính kế thừa và ổn định

Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aung Lin Dwe cho biết danh sách nội các chính phủ gồm 30 bộ trưởng đã được thông qua với sự đồng thuận cao, không ghi nhận ý kiến phản đối.

Giới quan sát nhận định, Nội các chính phủ mới có 24 thành viên là cựu tướng lĩnh, sĩ quan quân đội hoặc nghị sĩ của đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), lực lượng được xem là thân quân đội. Trong số này, 18 người từng là thành viên Nội các và 4 người khác từng giữ các vị trí trong quân đội và bộ máy của chính quyền tiền nhiệm. Cơ cấu nhân sự này cho thấy nhiều khả năng bộ máy mới sẽ đề cao tính ổn định, tiếp tục kế thừa và tiếp nối các chính sách hiện hành, thay vì theo đuổi những cải cách sâu rộng.

Bên cạnh đó, Quốc hội Myanmar cũng đã phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Tổng chưởng lý và các thẩm phán của Tòa án tối cao. Trong cùng ngày, các cơ quan lập pháp cấp bang và vùng của Myanmar cũng đã hoàn tất việc phê chuẩn các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, Tổng thống Min Aung Hlaing, cùng hai Phó Tổng thống và các thành viên Nội các chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10/4. Truyền thông nhà nước Myanmar mới đây cũng đưa tin, đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia khu vực, quốc tế đã đến thủ đô Nay Pyi Taw để tham dự buổi lễ.

Việc Myanmar hoàn tất kiện toàn bộ máy chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp nước này từng bước ổn định tình hình trong thời gian tới.