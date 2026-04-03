Ông Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar

Truyền thông khu vực chiều ngày 3/4 thông tin, ông Min Aung Hlaing đã chiến thắng trong trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước Myanmar. Với kết quả này, hai ứng viên còn lại là bà Nan Ni Ni Aye và ông U Nyo Saw sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng thống.

Sau khi bầu tổng thống, trọng tâm tiếp theo của Myanmar sẽ là kiện toàn bộ máy chính phủ. Trong bối cảnh các đảng phái thân quân đội và đại diện quân đội nắm giữ hơn 80% số ghế tại Quốc hội, giới quan sát nhận định quân đội nước này nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thành phần chính phủ mới.

Ông Min Aung Hlaing là một sĩ quan quân đội kỳ cựu và giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar từ năm 2011 đến tháng 3/2026. Giới quan sát cho rằng ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng trong nền chính trị Myanmar trong nhiều năm qua. Đặc biệt, ông là nhân vật trung tâm gắn liền với sự thay đổi chính trị lớn tại Myanmar năm 2021, khi quân đội tiếp quản việc điều hành, quản lý đất nước.

Ông Min Aung Hlaing đứng đầu chính quyền quân sự trong nhiều năm, trước khi chính thức bàn giao cương vị Tổng tư lệnh cho ông Ye Win Oo vào ngày 30/3. Ngay sau bước chuyển này, ông được Hạ viện đề cử vào danh sách ứng viên Phó Tổng thống và tham gia vào tiến trình bầu chọn Tổng thống tại Quốc hội lưỡng viện.

Việc Myanmar hoàn tất bầu chọn giữ chức tổng thống được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để nước này sớm kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành đất nước, qua đó góp phần từng bước ổn định tình hình trong thời gian tới.