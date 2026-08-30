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Na Uy để tang Quốc vương Harald

Chủ Nhật, 08:54, 30/08/2026
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VOV.VN - Ngày 29/8, Vua Haakon VIII đã có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân, tưởng nhớ người cha là cố Vua Harald V đã qua đời vào ngày trước đó và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện vai trò do cha truyền lại theo cách riêng.

Trong bài phát biểu được ghi hình tại Cung điện Hoàng gia Na Uy ở thủ đô Oslo, Vua Haakon VIII mô tả cha mình là một người cha ấm áp, gần gũi với gia đình. Ông cho biết sẽ làm mọi việc theo cách riêng, giống như cha mình đã từng làm trước đây, đồng thời nhấn mạnh nền tảng của sự đoàn kết.

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Tân quốc vương của Na Uy, vua Haakon. Ảnh: Reuters.

Vị tân vương phát biểu: “Sự đoàn kết là nguồn sức mạnh to lớn cho những gì chúng ta sẽ thực hiện vì đất nước Na Uy. Tiếp nối triều đại lâu dài và đầy dấu ấn của Vua Harald, giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một kỷ nguyên mới. Hoàng hậu Mette-Marit và tôi mong muốn luôn hiện diện và lắng nghe. Hoàng hậu, Công chúa kế vị Ingrid Alexandra và tôi sẽ luôn nỗ lực thấu hiểu hoàn cảnh sống của mọi người. Không ai trong chúng ta biết trước những gì sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, dù là trong những ngày tháng thuận lợi hay gian nan”.

Theo kế hoạch, Vua Haakon VIII sẽ tuyên thệ trước Quốc hội vào ngày 1/9 tới với cam kết bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của đất nước.

Cố Quốc vương Harald qua đời ở tuổi 89 vào ngày 28/8 sau hơn 10 ngày nhập viện do bệnh thiếu máu tán huyết. Trước khi qua đời, ông là vị quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu. Trong 30 năm trị vì, ông từng được biết đến với vai trò một vị vua có tư tưởng cải cách và được người dân yêu mến.

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Chân dung tân vương Na Uy Haakon

VOV.VN - Thái tử Haakon đã chính thức kế vị ngai vàng Na Uy ở tuổi 53 sau khi cha ông, Quốc vương Harald, băng hà sáng nay (28/8) tại Oslo.

Quốc Khánh/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
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