Chân dung tân vương Na Uy Haakon

Tân vương Na Uy sinh ngày 20/7/1973, với tên khai sinh Haakon Magnus. Theo tinh thần bình đẳng của các quốc gia Scandinavia, ông từng theo học tiểu học công lập trước khi học trung học tư thục, phục vụ trong lực lượng hải quân, rồi theo học ngành chính trị tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) và nghiên cứu phát triển tại Trường Kinh tế London (LSE).

Ngoài công việc hoàng gia, ông nổi tiếng với niềm đam mê âm nhạc và lướt sóng, thậm chí từng chia sẻ mong muốn trở thành vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp nếu không mang thân phận hoàng thân.

Thái tử Haakon (bên phải) và Thái tử phi Mette - Marit tại Cung điện Hoàng gia, Oslo, Na Uy, tháng 32026. Ảnh Reuters

Đời sống hôn nhân của tân vương từng trải qua không ít sóng gió truyền thông. Năm 1999, ông gặp bà Mette-Marit Tjessem Hoeiby tại một lễ hội âm nhạc. Việc bà là thường dân và là mẹ đơn thân của một cậu con trai riêng ban đầu vấp phải nhiều tranh cãi. Gần đây, gia đình hoàng gia tiếp tục chịu áp lực khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các thư từ trao đổi trong quá khứ giữa bà Mette-Marit với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Cùng lúc đó, con trai riêng của bà là Marius Borg Hoeiby (29 tuổi) bị xét xử và tuyên phạt 4 năm tù về tội hiếp dâm cùng bạo lực gia đình.

Đứng trước các biến cố, Thái tử Haakon luôn đồng hành cùng vợ, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân và nhấn mạnh con riêng của vợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân bình thường.

Về vương hiệu, tân vương dự kiến thông báo lựa chọn chính thức trước chính phủ trong phiên họp Hội đồng Nhà nước bất thường sắp tới, nhiều khả năng sẽ lấy hiệu là Vua Haakon VIII.

Sau khi Vua Haakon lên ngôi, Công chúa Ingrid Alexandra (22 tuổi) trở thành người đứng đầu danh sách kế vị. Theo luật kế vị sửa đổi năm 1990 trao quyền cho người con trưởng không phân biệt giới tính, công chúa sẽ là nữ nguyên thủ đầu tiên của Na Uy kể từ thời Nữ hoàng Margrete I vào thế kỷ 14. Đứng thứ hai là Hoàng tử Sverre Magnus (20 tuổi), trong khi người anh cả cùng mẹ khác cha Marius không thuộc dòng dõi kế vị hoàng gia.

Vua Haakon là vị quân chủ thứ tư của Na Uy kể từ khi nước này tách khỏi Thụy Điển năm 1905. Hoàng gia Na Uy cũng có mối liên hệ huyết thống sâu sắc với các vương thất châu Âu: tân vương chính là hậu duệ đời thứ 5 của Nữ hoàng Victoria của Vương quốc Anh.