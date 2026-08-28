Nạn nhân lũ quét Nepal kể lại khoảnh khắc mọi thứ bị cuốn phăng trước mắt

Những con số phần nào cho thấy quy mô thảm họa lũ quét ở Nepal: đến nay, hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng, hơn 1.000 người khác mất tích, trong khi nhiều thị trấn bị xóa sổ sau khi lũ lụt quét qua khu vực Himalaya dọc biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8.

Nhưng với những người sống sót, điều ám ảnh họ nhất là sức mạnh khủng khiếp của dòng nước lũ. Chỉ một phút trước, cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường. Ngay sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn.

Cảnh sát Nepal theo dõi máy xúc dọn dẹp đất đá và bùn đất sau trận lũ quét tại huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27/8/2026. Ảnh: AP

Rajan Khatri, 41 tuổi, một cảnh sát được phân công công tác tại Syabrubesi, một trong những ngôi làng ven sông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết khoảng 9h10 sáng cùng ngày theo giờ địa phương, ông nhận được cuộc gọi từ một người bạn cảnh báo một trận lũ quét lớn đang đổ xuống hạ lưu.

Ông và các đồng nghiệp không có thời gian phản ứng. Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi, những con sóng lớn đã tràn qua đồn cảnh sát. Dòng nước cuốn ông văng khỏi tòa nhà và khiến ông bất tỉnh.

“Lúc dòng nước ập đến, tôi và một sĩ quan cấp trên đang ở cùng nhau. Tôi bị hất văng ra ngoài, còn anh ấy không may mắn như vậy, có thể đã bị vùi lấp hoặc bị nước cuốn đi”, ông Khatri kể lại trên giường bệnh ở Kathmandu.

“Tôi không thể diễn tả những con sóng lớn đến mức nào. Chúng nhấn chìm những tòa nhà cao vài mét chỉ trong tích tắc. Đó không chỉ là nước. Trong dòng lũ còn có đá tảng, cát và bùn đặc”, ông Khatri nói.

Trong số 7 người đang làm việc tại đồn cảnh sát, ông Khatri là một trong 3 người được tìm thấy còn sống. Ông cho biết rất lo lắng không biết 4 người còn lại có sống sót hay không.

Sau khi tỉnh lại, ông nhìn xung quanh và chỉ thấy những đống đổ nát. Ông cho biết ít nhất 100 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, cùng với văn phòng của một dự án thủy điện, trường học và nhiều cơ sở công cộng khác.

Ông Khatri phải chờ giữa đống đổ nát cho đến khi được lực lượng cứu hộ giải cứu vào sáng 27/8. Ông bị thương ở ngực do sức mạnh của dòng nước lũ.

Smriti Ojha, 17 tuổi, đang chuẩn bị đến trường tại Trishuli, huyện Nuwakot của Nepal, thì cảm nhận được một rung chấn. Ban đầu, cô nghĩ đó là động đất, tương tự trận động đất năm 2015 từng phá hủy ngôi nhà của gia đình cô. Ojha vội chạy ra khỏi căn nhà thuê nơi cô sống cùng những người bạn. Vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy những con sóng khổng lồ.

“Mọi người trong nhà đều kịp chạy ra ngoài trước khi quá muộn, nhưng chúng tôi không thể cứu được bất cứ thứ gì”, cô nói từ giường bệnh, nơi cô đang được điều trị. Gia đình của Ojha, sống cách khu vực bị tàn phá hơn 8 km, vẫn an toàn, nhưng 4 người họ hàng của cô đang mất tích.

“Đó là nỗi kinh hoàng. Tôi không thể tin mọi thứ đã bị cuốn trôi ngay trước mắt mình”, Ojha nói.