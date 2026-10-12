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Năng lượng Trung Đông trước sức ép địa chính trị

Thứ Hai, 17:10, 12/10/2026
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VOV.VN - Bất ổn an ninh và các cuộc tấn công tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động kinh tế, vận tải và các tuyến cung ứng năng lượng.

Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông hiện nay, việc các bộ trưởng năng lượng và lãnh đạo ngành vẫn tập trung tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 17 đang thu hút sự chú ý. Bởi phía sau câu chuyện duy trì các cuộc đối thoại năng lượng là một bài toán lớn hơn: là làm thế nào để bảo đảm dòng chảy dầu khí không bị gián đoạn khi môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, khẳng định Vương quốc vẫn duy trì các cam kết về năng lượng và nhấn mạnh khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài.

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Năng lượng Trung Đông tìm đường tránh sức ép địa chính trị. Ảnh minh họa: AP

Một trong những ví dụ được Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đưa ra là hệ thống đường ống dẫn dầu Đông-Tây. Tuyến đường này kết nối các khu vực sản xuất dầu ở phía Đông của Vương quốc với cơ sở xuất khẩu tại Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Theo ông Abdulaziz bin Salman, tuyến đường này tạo thêm một lựa chọn để đưa dầu ra thị trường quốc tế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến vận chuyển khác trong khu vực.

“Đường ống dẫn dầu Đông-Tây là một ví dụ điển hình, kết nối trung tâm sản xuất ở phía đông của chúng tôi với cơ sở xuất khẩu tại Yanbu trên Biển Đỏ. Nó cung cấp một tuyến đường thay thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng đang triển khai các dự án khác các đường ống dẫn dầu khác. Saudi Arabia vẫn giữ vững sự kiên cường. Không ai có thể lay chuyển quyết tâm của chúng tôi trong việc duy trì đà phát triển và thực hiện các cam kết của mình”, ông Abdulaziz bin Salman nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các tuyến vận tải và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục đứng trước những rủi ro an ninh. Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh phải đóng cửa sau các vụ tấn công trong hai ngày cuối tuần. Giới chức Saudi Arabia cho biết một vụ tấn công hôm 10/10 khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết hệ thống phòng không sau đó đã đánh chặn một tên lửa hành trình ở khu vực gần sân bay.

Tuy nhiên, những diễn biến này không khiến các hoạt động đối thoại năng lượng tại Riyadh dừng lại. Chủ tịch Hội đồng Dầu khí Thế giới Pedro Miras cho rằng địa chính trị vốn luôn tác động tới ngành năng lượng, nhưng hệ thống hiện nay đã có thêm những khả năng ứng phó trước các nguy cơ gián đoạn.

“Địa chính trị luôn tác động đến ngành năng lượng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, phải thừa nhận rằng tác động này hạn chế hơn nhiều so với những gì từng được dự báo trước đây. Có lẽ lý do là vì hệ thống hiện nay có khả năng chống chịu tốt hơn. Chúng ta có các tuyến đường khác, các phương thức vận hành khác. Dĩ nhiên, đây vẫn là điều cần được theo dõi và đánh giá hàng ngày”, ông Miras nhấn mạnh.

Hội nghị tại Riyadh quy tụ đại diện năng lượng từ nhiều quốc gia cùng các tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, câu chuyện được đặt ra không chỉ là duy trì sản lượng, mà còn là bảo đảm khả năng đưa nguồn năng lượng đến thị trường.

Với các nước sản xuất như Saudi Arabia, việc phát triển thêm đường ống và các tuyến xuất khẩu thay thế vì thế trở thành một phần trong bài toán tăng khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng nhằm giảm nguy cơ một điểm gián đoạn có thể gây ảnh hưởng rộng hơn tới nguồn cung và thị trường quốc tế.

Hồng Nhung/VOV1
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