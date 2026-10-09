Ba Lan và Litva thúc đẩy hợp tác tăng cường an ninh năng lượng khu vực Baltic

Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Vilnius của Litva giữa công ty truyền tải điện PSE (Ba Lan) và đối tác Litgrid của Litva, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng Harmony Link, tuyến liên kết điện thứ hai giữa hai nước. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027 và đi vào vận hành vào cuối năm 2030, nâng tổng công suất trao đổi điện giữa Ba Lan và Litva lên 1.200 megawatt. Dự án được hỗ trợ bởi Quỹ Kết nối châu Âu của EU, quỹ tài trợ các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và kỹ thuật số xuyên biên giới.

Ảnh minh họa-Theo Reuters

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Miłosz Motyka cho rằng, rủi ro lớn nhất đối với an ninh hiện nay là rủi ro liên quan đến năng lượng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các nước láng giềng trong ứng phó với nguy cơ gián đoạn hệ thống điện trong khu vực. Theo ông Motyka, thỏa thuận về việc xây dựng tuyến truyền tải điện mới Harmony Link sẽ giúp kết nối nhanh và ổn định giữa hai nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.

Thủ tướng Litva Sinkevičius cũng cho rằng, Harmony Link không chỉ là đường dây kết nối điện giữa hai nước láng giềng, mà còn góp phần xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, bền vững và đáng tin cậy trong khu vực Baltic. Dự án cũng mở ra một cửa ngõ mới để đưa năng lượng của Litva đến châu Âu.

Dự án Harmony Link là một phần của chương trình cơ sở hạ tầng rộng hơn nhằm hỗ trợ quá trình các nước Baltic chuyển đổi từ hệ thống điện cũ và hòa vào lưới điện châu Âu. Trước đó, dù gia nhập EU từ năm 2004, lưới điện của Litva, Estonia và Latvia vẫn đồng bộ với hệ thống do Nga kiểm soát, phụ thuộc vào Moscow trong quản lý tần số và dễ bị gián đoạn nguồn điện. Tháng 2/2025, ba nước Baltic đã tách khỏi mạng lưới do Nga kiểm soát và đồng bộ lưới điện với lục địa châu Âu thông qua Ba Lan.

Cùng với tuyến truyền tải điện LitPol Link, vốn đã đi vào hoạt động từ năm 2015, tuyến kết nối thứ hai Harmony Link sẽ góp phần tăng cường hạ tầng năng lượng xuyên biên giới, đa dạng hóa nguồn cung trước nguy cơ phá hoại và các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng trong khu vực.