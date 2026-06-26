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Nắng nóng tiếp diễn ở miền Trung, có nơi vượt 39 độ C

Thứ Sáu, 08:52, 26/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26-27/6, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như trạm: Như Xuân (Thanh Hóa) 41.7 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 42.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.6 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 40.5 độ, … độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

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Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48 giờ tới, ngày 26-27/6, khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Dự báo chi tiết:

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Cảnh báo nắng nóng: nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

PV/VOV.VN
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