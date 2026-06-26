Nắng nóng kỷ lục gây khó khăn cho hoạt động du lịch ở Paris

Nắng nóng khắc nghiệt khiến bảo tàng Louvre - điểm tham quan thu hút khách du lịch hàng đầu tại Paris (Pháp) đóng cửa sớm hơn thường lệ. Trong khi đó, khu vực tầng cao của tháp Eiffel cũng tạm ngừng đón khách do nền nhiệt tăng cao. Nhiều khu vực trên khắp nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất. Nắng nóng gay gắt khiến không ít du khách phải thay đổi lịch trình tham quan đã được lên kế hoạch từ trước.

Bà Anna Forsgren - một du khách Thụy Điển cho biết: "Chúng tôi suýt nữa không kịp vào tham quan bảo tàng Louvre trước khi nơi này đóng cửa, nên tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình đã ở đây. Tôi đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, vì thế chúng tôi thực sự lo lắng bảo tàng sẽ đóng cửa dịp này. Một số khu vực bên trong đã phải ngừng mở cửa nên chúng tôi không thể xem hết những gì mình mong muốn, nhưng như vậy cũng được rồi".

Người dân giải nhiệt tại đài phun nước gần tháp Eiffel trong đợt nắng nóng ở Paris, Pháp tháng 6/2026. Nguồn: AP

Theo ghi nhận những ngày qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Paris lên tới 46 độ C. Thời tiết cực đoan không chỉ gây khó khăn cho người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Ông Dan Antonietti, một du khách Mỹ chia sẻ: "Chúng tôi có ít thời gian hơn để tham quan các địa điểm nổi tiếng. Hôm nay chúng tôi đến tháp Eiffel nhưng không thể lên đỉnh tháp vì khu vực này đóng cửa do nắng nóng. Bây giờ đến Louvre thì bảo tàng cũng đóng cửa từ 16h, nên rõ ràng thời tiết đã tác động rất lớn đến chuyến đi của chúng tôi".

Nhiều du khách cho biết nhiệt độ bên trong một số khu vực của bảo tàng Louvre cũng ở mức rất cao, làm dấy lên lo ngại về điều kiện bảo quản các tác phẩm nghệ thuật.

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) cho biết nước này gần đây đã ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử. Chỉ số nền nhiệt quốc gia - được tính từ số liệu của 30 trạm khí tượng trên toàn quốc - đã đạt mức kỷ lục 30 độ C, cao nhất từ trước đến nay. Giới chức Pháp cũng cảnh báo người dân và du khách cần đặc biệt thận trọng khi bơi lội tại các khu vực không có lực lượng cứu hộ như sông hoặc hồ. Trong tuần qua, khoảng 40 trường hợp tử vong liên quan đến hoạt động bơi lội đã được ghi nhận tại Pháp.