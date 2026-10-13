NATO công bố phương án phòng thủ ba bước nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Ba Lan, Tướng NATO Grynkewich đã trình bày chiến lược phòng thủ mới mang tên “Lý thuyết chiến thắng”, gồm ba bước: Chặn đứng đợt tiến công ban đầu, làm suy giảm năng lực tác chiến, và vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy, tiếp vận của đối phương.

Tướng NATO Grynkewich trình bày chiến lược phòng thủ mới mang tên “Lý thuyết chiến thắng”. Ảnh: Reuters.

Theo đó, ở bước thứ nhất, lực lượng mặt đất sẽ chặn đà tiến công, không để đối phương chiếm lãnh thổ. Bước hai, liên minh triển khai mạng lưới cảm biến và khí tài tự chủ để ghìm chân, làm suy kiệt sức tiến công của đối phương nếu chiến sự kéo dài. Và bước ba, đánh trúng các mắt xích trọng yếu: vô hiệu hóa sở chỉ huy, cắt đứt mạch tiếp vận hậu cần, tước bỏ hoàn toàn năng lực duy trì chiến dịch của đối phương.

Phương án kết hợp sức mạnh quân sự truyền thống với thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống chống thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, đồng thời vận dụng những bài học từ chiến trường Ukraine.

Phát biểu của ông Grynkewich diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu cáo buộc Nga gia tăng hoạt động phá hoại, xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của phương Tây, đồng thời khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công NATO.

Giới quan sát cho rằng NATO đang tăng cường răn đe bằng khả năng ngăn chặn đối phương đạt được mục tiêu quân sự ngay từ đầu, đồng thời trấn an các nước thành viên trước những lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của lực lượng, khả năng phối hợp tác chiến và nguồn lực mà các nước dành cho quốc phòng.