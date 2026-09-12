Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc triển khai quân đội từ các nước NATO ở châu Âu tới Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến trực diện với Nga. Ông lập luận rằng những thay đổi chính trị trên khắp EU phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của giới tinh hoa “theo chủ nghĩa toàn cầu” tại phương Tây. Tổng thống Nga cho rằng công dân EU đang dần nhận ra đích đến mà giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang dẫn dắt họ tới.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi hôm 11/9, ông Putin cho rằng những khó khăn về chính trị và kinh tế hiện nay của Tây Âu là hệ quả của các “sai lầm mang tính hệ thống” do giới lãnh đạo khu vực này gây ra trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và kinh tế sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông Putin nhận định, giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng họ đang ở “đỉnh Olympus” và không thể sai lầm, nhưng thực tế là những sai lầm của họ đã tích tụ lại “như một quả cầu tuyết”.

Trong lĩnh vực an ninh, ông Putin chỉ ra việc NATO mở rộng sang phía Đông và những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine vào khối quân sự do Mỹ dẫn đầu - điều mà Moscow từ lâu đã coi là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột. Ông lập luận rằng các chính phủ phương Tây hiện đang dọa người dân bằng một mối đe dọa “tưởng tượng” từ Nga, trong khi chính họ lại đẩy châu Âu đến gần hơn với một cuộc đối đầu trực diện.

"Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Tại sao chúng tôi lại làm vậy chứ?" ông Putin nói.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng các kế hoạch được một số thành viên NATO ở châu Âu đưa ra về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua giới hạn đó.

“Họ đang bàn thảo về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh với Nga”, ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận việc quân đội các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa đảm bảo an ninh hay thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các quan chức Nga cho rằng Kiev và các bên ủng hộ tại châu Âu đang tìm kiếm một khoảng lặng trong giao tranh thay vì một giải pháp lâu dài, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng trước khi các hành động thù địch tái diễn.

Ông Putin cho rằng cử tri châu Âu đang ngày càng nhận thức rõ hơn về hậu quả mà những chính sách như vậy có thể dẫn tới.