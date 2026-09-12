English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

Thứ Bảy, 06:52, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc triển khai quân đội từ các nước NATO ở châu Âu tới Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc chiến trực diện với Nga. Ông lập luận rằng những thay đổi chính trị trên khắp EU phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của giới tinh hoa “theo chủ nghĩa toàn cầu” tại phương Tây. Tổng thống Nga cho rằng công dân EU đang dần nhận ra đích đến mà giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang dẫn dắt họ tới.

tong thong nga putin noi ve kich ban nato dua quan vao ukraine hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi hôm 11/9, ông Putin cho rằng những khó khăn về chính trị và kinh tế hiện nay của Tây Âu là hệ quả của các “sai lầm mang tính hệ thống” do giới lãnh đạo khu vực này gây ra trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và kinh tế sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông Putin nhận định, giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng họ đang ở “đỉnh Olympus” và không thể sai lầm, nhưng thực tế là những sai lầm của họ đã tích tụ lại “như một quả cầu tuyết”.

Trong lĩnh vực an ninh, ông Putin chỉ ra việc NATO mở rộng sang phía Đông và những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine vào khối quân sự do Mỹ dẫn đầu - điều mà Moscow từ lâu đã coi là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột. Ông lập luận rằng các chính phủ phương Tây hiện đang dọa người dân bằng một mối đe dọa “tưởng tượng” từ Nga, trong khi chính họ lại đẩy châu Âu đến gần hơn với một cuộc đối đầu trực diện.

"Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Tại sao chúng tôi lại làm vậy chứ?" ông Putin nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng các kế hoạch được một số thành viên NATO ở châu Âu đưa ra về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua giới hạn đó.

“Họ đang bàn thảo về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh với Nga”, ông Putin khẳng định.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận việc quân đội các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa đảm bảo an ninh hay thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các quan chức Nga cho rằng Kiev và các bên ủng hộ tại châu Âu đang tìm kiếm một khoảng lặng trong giao tranh thay vì một giải pháp lâu dài, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng trước khi các hành động thù địch tái diễn.

Ông Putin cho rằng cử tri châu Âu đang ngày càng nhận thức rõ hơn về hậu quả mà những chính sách như vậy có thể dẫn tới.

linh Nga o Nam Tu 1999, Nga cham tran NATO, Nga NATO -rt.jpg

Nga nhìn nhận ra sao về học thuyết NATO 3.0?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bước vào giai đoạn thứ ba với học thuyết NATO 3.0. Nga nhìn nhận học thuyết mới này của phương Tây là một ảo tưởng nguy hiểm.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: RT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng
Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Nga có thể đã dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine nhưng cuối cùng chọn cách kiềm chế - nghị sĩ hàng đầu Nga, Leonid Slutsky, lãnh đạo đảng LDPR, chia sẻ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)
Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

VOV.VN - Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

VOV.VN - Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Nga nhìn nhận ra sao về học thuyết NATO 3.0?
Nga nhìn nhận ra sao về học thuyết NATO 3.0?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bước vào giai đoạn thứ ba với học thuyết NATO 3.0. Nga nhìn nhận học thuyết mới này của phương Tây là một ảo tưởng nguy hiểm.

Nga nhìn nhận ra sao về học thuyết NATO 3.0?

Nga nhìn nhận ra sao về học thuyết NATO 3.0?

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bước vào giai đoạn thứ ba với học thuyết NATO 3.0. Nga nhìn nhận học thuyết mới này của phương Tây là một ảo tưởng nguy hiểm.

Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt?
Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Sau hơn 75 năm tồn tại, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ đứng đầu, đang có những dịch chuyển quan trọng, với tầm nhìn mới mang tên NATO 3.0.

Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt?

Phiên bản NATO 3.0 có gì đặc biệt?

VOV.VN - Sau hơn 75 năm tồn tại, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - liên minh quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ đứng đầu, đang có những dịch chuyển quan trọng, với tầm nhìn mới mang tên NATO 3.0.

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran
Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran

VOV.VN - Hôm 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bảo vệ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO
Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Kaupo Rosin, thừa nhận rằng, theo đánh giá mới nhất của cơ quan này, Nga không có ý định tấn công Estonia hay bất kỳ thành viên nào khác của NATO.

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Kaupo Rosin, thừa nhận rằng, theo đánh giá mới nhất của cơ quan này, Nga không có ý định tấn công Estonia hay bất kỳ thành viên nào khác của NATO.

Lý do khối quân sự NATO sẽ không sụp đổ
Lý do khối quân sự NATO sẽ không sụp đổ

VOV.VN - Bất chấp những khủng hoảng vừa qua, liên minh quân sự lâu đời NATO của phương Tây nhiều khả năng sẽ phát triển theo hướng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về một châu Âu mạnh mẽ hơn.

Lý do khối quân sự NATO sẽ không sụp đổ

Lý do khối quân sự NATO sẽ không sụp đổ

VOV.VN - Bất chấp những khủng hoảng vừa qua, liên minh quân sự lâu đời NATO của phương Tây nhiều khả năng sẽ phát triển theo hướng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về một châu Âu mạnh mẽ hơn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ