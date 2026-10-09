Ukraine tập kích trung tâm dữ liệu lớn Yandex của Nga

UAV của Ukraine đã tấn công một trong những trung tâm dữ liệu lớn của Yandex - hãng công nghệ hàng đầu của Nga với công cụ tìm kiếm được coi là đối trọng của Google tại nước này, theo Newsweek và Reuters.

Một vụ tập kích của Ukraine vào Moscow, Nga. Ảnh: Reuters.

Yandex cho biết, một đám cháy đã bùng phát sau khi một trong những trung tâm dữ liệu của họ tại thị trấn Sasovo (cách Moscow khoảng 402 km về phía đông nam) bị tập kích.

Yandex cũng vận hành YandexGPT, một trong những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh hàng đầu của Nga.

Đây là vụ tấn công đầu tiên được xác nhận nhắm vào cơ sở hạ tầng dữ liệu của Nga kể từ khi nước này bắt đầu tiến công quân sự nhằm vào Ukraine, và diễn ra sau các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các trung tâm dữ liệu của Ukraine.

Công ty thông báo với hãng tin nhà nước TASS rằng hoạt động tại trung tâm này đã hoàn toàn bị đình chỉ và một số dịch vụ sẽ không khả dụng đối với người dùng. Sự cố gián đoạn bắt đầu vào khoảng 1h31 sáng 8/10 và Yandex cảnh báo rằng tình trạng ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến các phần khác trong mạng lưới đám mây của họ.

Khu phức hợp này chứa hàng nghìn máy chủ và là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Nga, hỗ trợ các dịch vụ của Yandex cũng như hoạt động điện toán đám mây cho các doanh nghiệp trên khắp nước Nga.

Cơ sở này cũng nằm chung địa điểm với nhà máy sản xuất máy công cụ Sasta - đơn vị đang chịu lệnh trừng phạt và chuyên sản xuất thiết bị phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tính đến sáng 8/10, vẫn chưa rõ liệu trung tâm dữ liệu Yandex, nhà máy Sasta hay cả hai nơi này mới là mục tiêu bị nhắm đến thực sự. Các video đăng tải trên các kênh Telegram cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công, với lửa và khói cuồn cuộn bốc lên không trung.

Sau các cuộc tấn công, cổ phiếu của Yandex đã giảm hơn 3,4% trong phiên giao dịch sáng 8/10 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow.

Sự việc diễn ra sau khi các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào ít nhất 8 trung tâm dữ liệu lớn trên khắp KIev, gây ra tình trạng mất kết nối internet trên toàn Ukraine. Nga cáo buộc các trung tâm dữ liệu này xử lý thông tin tình báo quân sự của Ukraine.