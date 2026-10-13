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Bulgaria đề nghị EU và NATO hỗ trợ điều tra các vụ tấn công tàu biển trên Biển Đen

Thứ Ba, 11:31, 13/10/2026
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VOV.VN - Bulgaria yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật để xác định thủ phạm sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho 2 tàu thương mại.

 

Chính phủ Bulgaria cho biết nước này đã yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ EU và NATO để điều tra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đen. Theo hãng thông tấn Bulgaria, Thủ tướng Rumen Radev đã kêu gọi các đồng minh ưu tiên cuộc điều tra trong các bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Thủ tướng Bulgaria lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự, đồng thời quyết tâm tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm. Giới chức Bulgaria cũng đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu sau khi không tìm thấy mảnh vỡ máy bay không người lái để có thể giúp xác định nguồn gốc của vụ tấn công. Sự hỗ trợ được yêu cầu sẽ giúp kiểm tra các bằng chứng vật lý, dữ liệu vệ tinh và các thông tin khác được thu thập trong quá trình điều tra.

Thủ tướng Bulgaria cho biết nước này sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để xác định rõ ràng trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của EU trong việc đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật thông qua Ủy ban châu Âu và các cơ quan trực thuộc. Ông cũng cho biết thêm, Bulgaria đang liên hệ với NATO về vấn đề hỗ trợ đồng minh.

Trước đó, tuần trước, tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Bulgaria thông báo hai tàu thương mại đã bị tấn công vào khoảng 3h sáng giờ địa phương bằng máy bay không người lái trên biển và trên không.

Hải Đăng/VOV-Praha
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