Tướng NATO cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Nga tấn công lãnh thổ

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 12/10, Đại tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich nhấn mạnh NATO là một liên minh phòng thủ, nhưng sẽ có phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Nga tấn công lãnh thổ các nước thành viên.

Tư lệnh NATO tại châu Âu, Đại tướng Alexus Grynkewich phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Warsaw, Ba Lan, ngày 12/10 (Ảnh: Reuters)

“Nếu có bên nào dại dột tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu”, ông Grynkewich tuyên bố, đồng thời khẳng định NATO sẽ bảo đảm mọi cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào đều trở nên hoàn toàn vô ích.

Tư lệnh NATO tại châu Âu nêu cách tiếp cận gồm 3 bước gồm: chặn đứng, làm suy yếu và phá vỡ lực lượng đối phương. Theo ông, phản ứng của liên minh sẽ không chỉ nhằm vào lực lượng trực tiếp tham gia cuộc tấn công ban đầu, mà còn mở rộng tới các hệ thống bảo đảm khả năng tác chiến.

“Nếu đối phương tiếp tục tấn công hoặc đưa lực lượng dự bị vào cuộc, chúng tôi sẽ phá vỡ hệ thống tác chiến được sử dụng để chống lại chúng tôi”, ông nói.

Tướng Grynkewich nhấn mạnh mục tiêu bao gồm không chỉ lực lượng tiến công mà cả những thành phần hỗ trợ, duy trì hoạt động và chỉ huy lực lượng đó.

Tư lệnh tối cao của NATO không nêu đích danh Nga trong phát ngôn của mình nhưng phần lớn thông điệp của ông rõ ràng nhắm vào Moscow. Khái niệm Chiến lược năm 2022 của liên minh này mô tả Nga là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với liên minh. Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa châu Âu và Nga và những lo ngại kéo dài của các đồng minh châu Âu về cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hiệp ước phòng thủ chung của khối.

Trong những ngày gần đây, ông Trump tuyên bố đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu; trong khi tiếp tục chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các chính phủ châu Âu cáo buộc Moscow tăng cường chiến dịch phá hoại, xâm nhập bằng máy bay không người lái và tấn công mạng chống lại họ, trong khi Nga tháng trước cảnh báo có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO cố gắng cắt đứt vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này.