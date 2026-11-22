Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte gọi đây là vụ việc nguy hiểm và khẳng định các đồng minh NATO luôn sát cánh với Ba Lan.

Ông Rutte cho biết Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Alexus Grynkewich, sẽ rà soát năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh để tiến hành những điều chỉnh cần thiết.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Theo Văn phòng Tổng thống Ba Lan, ba vật thể rơi xuống miền Đông Nam nước này trong đêm 19 rạng sáng 20/11. Nhà chức trách xác định một vật thể là tên lửa hành trình KH-101; hai vật thể còn lại được nhận định sơ bộ là một tên lửa khác và một máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết vụ việc không gây thương vong và chưa ghi nhận thiệt hại đối với hạ tầng trọng yếu.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng đây có thể là hành động khiêu khích có chủ ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định các vật thể bay vào Ba Lan do nhầm lẫn. Còn theo Tổng Thư ký NATO, các tình tiết của vụ việc vẫn đang được xác minh.

Sau vụ việc, Ba Lan cho biết sẽ đề nghị các đồng minh bổ sung lực lượng và phương tiện để tăng cường bảo vệ sườn Đông NATO. Theo kế hoạch, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ nhóm họp vào ngày 23/11 tại Brussels để thảo luận vụ việc.