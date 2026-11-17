Hãng thông tấn Interfax ngày 17/11 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow dứt khoát bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO. Quan chức Nga đồng thời cho biết các bên hiện chưa đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Nga và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO. Ảnh: Reuters

Vấn đề Ukraine gia nhập NATO được đề cập sau khi Mỹ đưa ra khả năng Kiev rút khỏi vùng Donbass ở miền Đông Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên của liên minh quân sự này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa khẳng định Kiev không chấp nhận nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào. Tuy nhiên, ông cho biết sẵn sàng đưa đề xuất nói trên ra trưng cầu ý dân nếu Ukraine nhận được một gói bảo đảm an ninh toàn diện.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, gói bảo đảm này cần bao gồm các cam kết an ninh, một lực lượng quân đội Ukraine đủ mạnh với nguồn tài chính bảo đảm và nguồn hỗ trợ phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

“Phía Mỹ đã đặt câu hỏi: ‘Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine gia nhập NATO? Liệu Ukraine có rút khỏi Donbass hay không?’. Đây là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra. Vì vậy, tôi cho rằng vấn đề NATO đã trở lại chương trình nghị sự. Tuy nhiên, các bạn cũng đã nghe những tín hiệu từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và đây là một cuộc thảo luận cực kỳ khó khăn”, ông Zelensky nói.

Theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Zelensky cho biết bất kỳ gói bảo đảm an ninh nào cũng cần được Mỹ và các đồng minh NATO của Ukraine thống nhất trước khi có thể đưa ra trưng cầu ý dân. Ông nhấn mạnh hiện chưa có đề xuất cụ thể nào được xây dựng.

Theo các thông tin được công bố, ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ít nhất phải tương đương Điều 5 của Hiệp ước NATO. Điều khoản này quy định một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được xem là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.