Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

Thứ Hai, 21:47, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dư luận đang đặt dấu hỏi trước tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đàm phán với một “chế độ mới và hợp lý hơn” của Iran. Trong bối cảnh ấy, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ rằng có những “rạn nứt” trong ban lãnh đạo Iran nhưng từ chối cho biết Mỹ đang làm việc với ai bên trong Iran nhằm đàm phán chấm dứt xung đột.

Liên quan đến nhóm quan chức Iran này, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết: “Tôi sẽ không tiết lộ những người đó là ai vì điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối với một số nhóm người khác ở Iran”.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Ảnh: Reuters.

Quan chức ngoại giao Mỹ nói thêm: “Hãy nhìn xem, có một số rạn nứt đang diễn ra ở đó. Và cuối cùng, tôi nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu có những người ở Iran sẵn sàng hướng đến một hướng đi khác cho đất nước của họ thì điều đó sẽ rất tuyệt vời”.

Ông Rubio không cung cấp thêm chi tiết về những “rạn nứt” và sau đó nói thêm rằng những người đang đàm phán với Mỹ “đang nói những điều đúng đắn trong các cuộc gặp riêng tư”.

“Rõ ràng, họ sẽ không công bố điều đó trong các thông cáo báo chí, và những gì họ nói với bạn hoặc công bố cho thế giới biết không nhất thiết phản ánh những gì họ nói trong các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, nhưng cuối cùng, chúng ta phải xem liệu những người này có phải là người nắm quyền hay không, xem liệu họ có phải là những người có quyền lực để thực hiện lời hứa hay không. Chúng ta sẽ thử nghiệm điều đó. Chúng ta hy vọng rằng điều đó sẽ đúng”, Ngoại trưởng Rubio nói.

Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

VOV.VN - Pakistan cho biết họ sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, sau cuộc họp 4 nước tại Islamabad với sự tham gia của ngoại trưởng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tập trung vào giảm leo thang và chấm dứt chiến tranh Trung Đông.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Chuyên gia: Việc Mỹ đánh chiếm đảo Kharg có thể phản tác dụng

VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.

VOV.VN - Một nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng một cuộc tấn công trên bộ tiềm năng của Mỹ nhắm vào trung tâm dầu mỏ chính của Iran, đảo Kharg, có thể phản tác dụng và dẫn đến thương vong ngày càng tăng cho bên tấn công.

Tổng thống Mỹ Trump dọa hủy diệt mọi nguồn năng lượng của Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Trump vừa tuyên bố, Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nguồn năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và giếng dầu, thậm chí cả nhà máy khử muối nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ và mở cửa eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới lãnh đạo đảng Shiite Iraq

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

VOV.VN - Theo hãng tin Jamaran của Iran, một thông điệp cá nhân từ lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đã được gửi tới người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (ISCI), một chính đảng Shiite lớn của Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

