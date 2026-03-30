Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố có những “rạn nứt” trong giới lãnh đạo Iran

Liên quan đến nhóm quan chức Iran này, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết: “Tôi sẽ không tiết lộ những người đó là ai vì điều đó có thể khiến họ gặp rắc rối với một số nhóm người khác ở Iran”.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio. Ảnh: Reuters.

Quan chức ngoại giao Mỹ nói thêm: “Hãy nhìn xem, có một số rạn nứt đang diễn ra ở đó. Và cuối cùng, tôi nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu có những người ở Iran sẵn sàng hướng đến một hướng đi khác cho đất nước của họ thì điều đó sẽ rất tuyệt vời”.

Ông Rubio không cung cấp thêm chi tiết về những “rạn nứt” và sau đó nói thêm rằng những người đang đàm phán với Mỹ “đang nói những điều đúng đắn trong các cuộc gặp riêng tư”.

“Rõ ràng, họ sẽ không công bố điều đó trong các thông cáo báo chí, và những gì họ nói với bạn hoặc công bố cho thế giới biết không nhất thiết phản ánh những gì họ nói trong các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, nhưng cuối cùng, chúng ta phải xem liệu những người này có phải là người nắm quyền hay không, xem liệu họ có phải là những người có quyền lực để thực hiện lời hứa hay không. Chúng ta sẽ thử nghiệm điều đó. Chúng ta hy vọng rằng điều đó sẽ đúng”, Ngoại trưởng Rubio nói.

