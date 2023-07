Australia lo ngại về thỏa thuận mới giữa Solomon và Trung Quốc

Người phát ngôn của Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết nước này bày tỏ quan ngại trước kế hoạch triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc tại Quần đảo Solomon, cho rằng kế hoạch này có thể “thúc đẩy cuộc cạnh tranh trong khu vực”.

Australia kêu gọi Solomon và Trung Quốc “công bố thỏa thuận ngay lập tức để gia đình Thái Bình Dương có thể cùng đánh giá tác động của thỏa thuận đối với an ninh chung của khu vực”.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasshe Sogavare (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tavuli News

Trước đó, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare tới Trung Quốc, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ký 9 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, văn hóa, kỹ thuật, vận thải, hàng không dân dụng, phát triển nông thôn và xúc tiến thương mại. Trong đó, thỏa thuận triển khai lực lượng cảnh sát Trung Quốc đến năm 2025 đang khiến Australia lo ngại.

Nội dung thỏa thuận không được công bố, song tuyên bố chung được hai nước đưa ra ngày 11/7 cho biết “Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ và giúp đỡ quần đảo Solomon trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát Quần đảo Solomon”.

Tiến sỹ Anna Powles, giảng viên an ninh quốc tế thuộc trường Đại học Massey của New Zealand cho rằng, việc Australia kêu gọi Solomon và Trung Quốc công khai thỏa thuận không phải là điều ngạc nhiên. Australia cũng đã làm điều tương tự sau khi Solomon và Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh vào năm 2022.

Theo bà Powles, khu vực Thái Bình Dương hiện lo ngại sâu sắc về việc cạnh tranh địa chính trị đã lan sang lĩnh vực an ninh. Điều này có thể làm suy yếu nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh. Tuy vậy Quần đảo Solomon có toàn quyền trong việc tham gia các thỏa thuận mà không cần tham khảo ý kiến của các đối tác an ninh khác.