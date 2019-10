New Zealand thành lập lực lượng kiểm soát bạo lực trực tuyến

Trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tái diễn các vụ khủng bố đẫm máu như đã từng xảy ra tại thành phố Christchurch hồi đầu năm nay, chính phủ New Zealand đã công bố thành lập lực lượng chuyên trách chịu trách nhiệm đối phó với các hành vi bạo lực và chủ nghĩa cực đoan trên các nền tảng trực tuyến.



Trong một phát biểu ngày 14/10, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, nước này đã thành lập một lực lượng chuyên trách đối phó với các hành vi bạo lực cực đoan và phản cảm trên các nền tảng trực tuyến.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern . Ảnh: RNZ

“Ngày 14/10, tôi công bố các bước đi tiếp theo để đảm bảo an toàn cho New Zealand sau vụ tấn công khủng bố ngày 15/3 vừa qua. Một khoản đầu tư 17 triệu dollar New Zealand (NZD) trong 4 năm sẽ thúc đẩy các nỗ lực đảm bảo an toàn cho New Zealand trước các nội dung độc hại trên các nền tảng trực tuyến”, bà Ardern nói.

Đơn vị mới được thành lập gồm 17 nhân viên làm việc toàn thời gian, chịu trách nhiệm tìm kiếm, ngăn chặn truyền bá và bóc gỡ các nội dung phản cảm, cực đoan trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời giáo dục và hướng dẫn người dùng không phát tán các nội dung xấu độc.

Trong buổi họp báo tại Quốc hội New Zealand, Thủ tướng Ardern cho biết, vụ tấn công khủng bố tại thành phố Christchurch đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống luật pháp và khả năng phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand. Việc thành lập đơn vị mới này là một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan. Bà Ardern cũng khẳng định, điều quan trọng là duy trì các quyền tự do dân sự, nhưng việc bảo vệ người dân khỏi các nội dung phản cảm cũng rất quan trọng.

Quốc hội New Zealand đang xem xét điều chỉnh các quy định của luật pháp và dự kiến sẽ sớm ban hành các chế tài đối với các phát ngôn thù hận, các nội dung trực tuyến bị phản đối và các quy định về lưu trữnội dung đối với các mạng xã hội./.