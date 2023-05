New Zealand thông qua Đạo luật chống khủng bố sửa đổi để đáp ứng tình hình mới

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp New Zealand chiều ngày 04/5, Dự luật sửa đổi Đạo luật Chống khủng bố năm 2023 đã được thông qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể Hạ viện nước này.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Kiri Allan tin rằng Đạo luật chống khủng bố 2023 sẽ bảo vệ người dân tốt hơn. Nguồn: RNZ

Theo đó, sau cuộc tấn công khủng bố diễn ra tại siêu thị Lynn Mall ngày 3/9/2021, tại thành phố Auckland, Chính phủ New Zealand đã bắt đầu tìm cách xem xét lại cách thức củng cố chế độ giám sát, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặt và phản ứng nhanh đối với các hoạt động khủng bố.

Theo Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Kiri Allan, chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để ứng phó với chủ nghĩa khủng bố ngày càng gia tăng, để đảm bảo cho người dân New Zealand luôn được an toàn trên đất nước của mình. Đạo luật chống khủng bố 2023 sẽ hiệu quả hơn và đảm bảo cho các cơ quan chức năng có các công cụ phù hợp để ngăn chặn và ứng phó tốt hơn với các cuộc tấn công khủng bố.

Đạo luật mới sẽ xác định rõ hơn khái niệm về các thực thể và hành động được coi là khủng bố, cũng như các biện pháp được phép sử dụng để phá vỡ và ngăn chặn khủng bố thông qua việc đặt ra các hạn chế đối với tài sản và hoạt động của các thực thể khủng bố đã xác định, bao gồm cả các cá nhân. Ngoài ra, luật mới cũng bao gồm các quy định cụ thể các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan liên quan cũng như các chi tiết liên quan đến việc xử lý các hành động và tội phạm khủng bố.

Bộ trưởng Tư pháp Kiri Allan nhấn mạnh, mặc dù không có luật nào có thể ngăn chặn một kẻ khủng bố có động cơ thực hiện một cuộc tấn công, nhưng những thay đổi này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ngăn chặn, làm gián đoạn và hạn chế khả năng của chúng./.