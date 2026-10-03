Nga 4 lần tập kích cầu huyết mạch bắc qua sông Dnipro ở Kiev

Theo Kyiv Independent, chiều 2/10, UAV Nga tiếp tục đánh trúng cầu Phía Nam ở Kiev. Đây là lần thứ tư cây cầu này bị tập kích trong vòng hai ngày.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết vụ tấn công mới nhất xảy ra vào khoảng 17h40 giờ địa phương, khi cầu vẫn đang bị đóng cửa sau một đợt tập kích trước đó vào buổi sáng. Khói đen xuất hiện tại khu vực cây cầu, trong khi mức độ thiệt hại sau đòn đánh mới nhất chưa được xác định đầy đủ.

UAV đánh trúng cầu Phía Nam ở Kiev, ngày 2/10/2026. Ảnh: Reuters

Các cuộc tập kích liên tiếp khiến giao thông tại Kiev bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt trong giờ cao điểm buổi chiều. Chính quyền quân sự thành phố phải điều chỉnh hoạt động trên một số cây cầu khác bắc qua sông Dnipro, đồng thời chuyển hướng các tuyến xe buýt.

Cầu Phía Nam là một trong những trục giao thông chính nối hai bờ sông Dnipro tại thủ đô Kiev, phục vụ cả phương tiện đường bộ và tuyến tàu điện ngầm. Cây cầu kết nối với nhiều tuyến đường quan trọng dẫn từ Kiev tới Odessa, Kharkov và khu vực phía Tây Ukraine.

Trong các đợt tập kích ngày 1 và 2/10, UAV Nga đã đánh trúng hoặc phát nổ gần các trụ cầu. Theo giới chức Kiev, mặt đường, một phần trụ cầu, lan can và kết cấu bê tông bảo vệ tuyến tàu điện ngầm đã bị hư hại. Sau một số đợt tập kích đầu tiên, kết quả kiểm tra sơ bộ chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đối với kết cấu chính, song các cuộc tấn công tiếp diễn buộc giới chức phải đình chỉ giao thông qua cầu.

Giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng sau vụ UAV tấn công cầu Phía Nam ở Kiev, ngày 2/10/2026. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/10 cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Dnipro tại Kiev, đồng thời cho rằng công trình này được sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass.

Ông Kostiantyn Kryvolap, chuyên gia hàng không Ukraine và cựu kỹ sư thử nghiệm của Antonov, nhận định mục tiêu của các đòn tập kích có thể không phải là phá hủy hoàn toàn cây cầu. Theo ông, lượng thuốc nổ mà các UAV mang theo khó có thể phá hủy một công trình lớn như cầu Phía Nam. Chuyên gia này cho rằng những cuộc tấn công có thể nhằm làm gián đoạn giao thông và hậu cần, đồng thời tạo sức ép tâm lý đối với người dân Kiev.

Trong khi đó, chuyên gia Nga Boris Rozhin thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Địa chính trị cho rằng lực lượng Moscow đang tập trung đánh vào các hạng mục xung yếu của những cây cầu tại Ukraine thay vì tìm cách phá hủy hoàn toàn công trình.

Theo ông Rozhin, nhiều cây cầu của Ukraine được xây dựng từ thời Liên Xô và có kết cấu tương đối vững chắc, khiến việc phá hủy toàn bộ bằng các đòn đánh hạn chế là rất khó. Vì vậy, phương án gây hư hại có hệ thống đối với các bộ phận quan trọng có thể khiến cầu tạm thời mất khả năng hoạt động mà không cần phá hủy toàn bộ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/10 cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua sông Dnipro tại Kiev, đồng thời cho rằng công trình này được sử dụng để vận chuyển vật tư quân sự cho các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass. Phía Ukraine chưa xác nhận tuyên bố này.