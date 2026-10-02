Nóng thế giới hôm nay 2/10: Nga dọa tấn công kho sản xuất vũ khí cho Ukraine ở EU

Nga cảnh báo tấn công cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở sản xuất vũ khí cho Ukraine tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu quân sự của Nga, trong bối cảnh Ba Lan đề xuất đặt cơ sở sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trên lãnh thổ nước này.

Tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra tại cuộc họp báo ngày 30/9. Bà Zakharova nhấn mạnh, không nên cho rằng các nhà máy quân sự sản xuất vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được an toàn chỉ vì nằm ngoài lãnh thổ Ukraine. Theo bà, các nước châu Âu đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột Ukraine, không chỉ thông qua hỗ trợ mà còn bằng việc mở các nhà máy sản xuất vũ khí và thành lập các công ty liên doanh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng những bước đi này chỉ khiến việc giải quyết xung đột trở nên xa hơn.

Tên lửa Iskander-1000 được Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga diễn tập đổ bộ chiến thuật sâu trong Bắc Cực. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 công bố video cho thấy lực lượng thuộc Hạm đội phương Bắc tiến hành diễn tập đổ bộ và tấn công chiến thuật trong điều kiện khắc nghiệt tại vùng biển Kara, sâu trong Bắc Cực.

Hạm đội phương Bắc của Nga diễn tập đổ bộ và tấn công mục tiêu giả định trên đảo ở biển Kara, sử dụng trực thăng Ka-29 và xe địa hình DT-10PN Vityaz. Theo kịch bản, một nhóm vũ trang giả định cố thủ trên đảo và lực lượng Nga được giao nhiệm vụ trinh sát, tìm kiếm và vô hiệu hóa mục tiêu.

Nga mở đợt tập kích lớn, Ukraine nói 40 địa điểm trúng đòn. Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong khi đó Ukraine cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công 142 địa điểm tại Ukraine, nhắm vào các cơ sở năng lượng, cơ sở sản xuất và kho chứa UAV, kho đạn dược, kho nhiên liệu, cũng như các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Bộ này cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ các loại bom dẫn đường và UAV của Ukraine.

Tiêm kích NATO dàn trận bảo vệ sườn Đông. Lực lượng không quân NATO đang làm nhiệm vụ bảo vệ sườn phía Đông của liên minh đã trình diễn các máy bay chiến đấu vào ngày 30/9, trong đó có các máy bay phản lực của Tây Ban Nha, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 7, NATO thông báo việc triển khai đang được "nâng cấp" từ "kiểm soát trên không" lên "phòng không" sau nhiều cuộc xâm nhập của máy bay không người lái lạ, một số trong số đó đã bị máy bay chiến đấu của NATO bắn hạ.

Xả súng liên tiếp tại Nhật Bản khiến 2 người thương vong. Vào khoảng 13h15 chiều 30/9 (theo giờ địa phương), cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã nhận được tin báo về một vụ nổ súng xảy ra tại quận Chuo, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Khoảng 20 phút sau đó, một vụ nổ súng khác lại tiếp tục xảy ra tại khuôn viên một ngôi nhà ở khu vực Aratacho, quận Hyogo, thành phố Kobe - cách hiện trường vụ nổ súng đầu tiên khoảng 4 km về phía Tây Nam.

Cơ quan cảnh sát địa phương đã khống chế và bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm gần hiện trường vụ nổ súng thứ hai, với cáo buộc âm mưu giết người. Nghi phạm bị bắt giữ là Naoto Kameya, 79 tuổi, từng là thành viên của tổ chức bạo lực (Yakuza).

Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9. Ảnh minh họa: Reuters

Ông Trump nói viên cơ phó trên máy bay Flydubai có thể là “khủng bố”. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/9 cho biết ông đã trao đổi “rất kỹ” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng Flydubai đang trong lộ trình tới Israel. Ông nhận định viên cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố” hoặc “một kẻ tâm thần”.

Theo lời kể của ông Trump, cơ trưởng bị thương nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mở cửa buồng lái và kêu cứu: “Phi công chính ở trong tình trạng rất nguy kịch, nhưng ông ấy vẫn đủ tỉnh táo để mở cửa. Những cánh cửa đó được làm bằng thép đặc và không thể mở từ bên ngoài”.

Tổng thống Mỹ sau đó nhắc đến hành động can thiệp của một hành khách người Israel làm nghề sửa ống nước. Theo ông Trump, người này đã góp phần ổn định máy bay và ngăn máy bay gặp nạn.

Hành khách Israel chiến đấu với cơ phó để ngăn hành vi lao máy bay Flydubai xuống đất. Các quan chức Israel cho biết, hành khách trên chuyến bay của hãng Flydubai đã đến Israel an toàn hôm 30/9/2026 sau khi hành khách và phi hành đoàn ngăn chặn thành công âm mưu làm rơi máy bay của cơ phó. Vụ việc xảy ra sau một cuộc giằng co bắt đầu khi người này đâm cơ trưởng và khiến chiếc máy bay lao xuống khoảng 4.200 mét trong chưa đầy 30 giây.

Theo các quan chức Israel, hành khách và phi hành đoàn đã xông vào buồng lái, khống chế cơ phó và tạo điều kiện cho một cặp phi công khác của Flydubai có mặt trên chuyến bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Hơn 10 giờ sau, các hành khách đã đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv (Israel) trên một chiếc máy bay thay thế của Flydubai; nhiều người mô tả sự việc như một phép màu và kể lại cuộc vật lộn đầy hoảng loạn để ngăn chặn thảm họa.

Israel coi sự cố máy bay Flydubai là mưu đồ khủng bố kiểu 11/9. Liên quan sự cố máy bay hãng Flydubai, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CNN rằng viên phi công Ấn Độ chống trả “đã ngăn chặn được một thảm họa 11/9” nữa. Thủ tướng Netanyahu ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Machchhar là một “anh hùng thực sự”, nói rằng anh đã thể hiện “lòng dũng cảm phi thường” và cứu sống 174 người trên máy bay.

“Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy đã chống trả, kháng cự, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng”, ông Netanyahu viết trên X.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng cơ trưởng người Ấn Độ đã giúp ngăn chặn thảm họa hàng không kiểu tấn công khủng bố 11/9 khi bị cơ phó tấn công và toan tính lái máy bay lao thẳng xuống mặt đất cùng gần 200 hành khách, đa phần mang quốc tịch Israel.

Tên lửa mới của Houthi có thể làm thay đổi cục diện Biển Đỏ. Houthi được cho là đã cải tiến vũ khí phòng không của Iran thành tên lửa hành trình có khả năng bay lảng vảng, giúp lực lượng này tăng sức ép tại Biển Đỏ.

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho hay, lực lượng Houthi đã cải biến một số vũ khí phòng không của Iran thành tên lửa hành trình có khả năng bay lảng vảng, với sự hỗ trợ của các chuyên gia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Thông tin xuất hiện trong lúc Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Riyadh cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng về thành phố Taif ở miền Tây và khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Houthi cũng tuyên bố tập kích một “mục tiêu nhạy cảm” ở thủ đô Riyadh và các cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV.

Mỹ rút quân, bất ổn có trở lại Iraq? Ngày 30/9 đánh dấu thời điểm Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự lớn cuối cùng tại Iraq, kết thúc một chương kéo dài hơn hai thập kỷ kể từ khi Washington đưa quân vào nước này năm 2003. Sau hơn 23 năm hiện diện quân sự và đổ ra khoảng 1.700 tỷ USD, Mỹ đang khép lại cuộc chiến kéo dài tại Iraq. Nhưng khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời đi, Baghdad vẫn phải đối mặt với hiểm nguy đang chờ.

Sự rút lui của Mỹ diễn ra trong một hoàn cảnh phức tạp. Cuộc chiến đang chưa có hồi kết giữa Mỹ và Iran đã khiến Iraq một lần nữa trở thành địa bàn cạnh tranh và xung đột. Các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn vẫn có hàng chục nghìn thành viên, sở hữu vũ khí và có ảnh hưởng đáng kể trong hệ thống chính trị Iraq. Đây chính là “ngòi nổ” trong tương lai tại quốc gia Trung Đông này.