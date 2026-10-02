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Ông Putin: Nga đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về Ukraine tại hội nghị Anchorage

Thứ Sáu, 05:49, 02/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết Nga đã chấp nhận các đề xuất của Mỹ liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi tháng 8/2025, đồng thời khẳng định Moscow luôn ủng hộ giải pháp chính trị - ngoại giao.

Phát biểu Phiên họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska hồi giữa tháng 8/2025, phía Nga đã thể hiện sự đồng thuận với những đề xuất do Mỹ đưa ra liên quan đến giải pháp cho xung đột Ukraine.

Ong putin nga da chap nhan de xuat cua my ve ukraine tai hoi nghi anchorage hinh anh 1
Tổng thống Putin tham dự Phiên họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 1/10/2026. Ảnh: Reuters

Nga đồng ý với đề xuất của Mỹ tại hội nghị Anchorage

Theo ông Putin, trước cuộc gặp, Moscow đã nhận được một gói đề xuất cụ thể và cần thời gian nghiên cứu. Khi tới Anchorage, ông đã thông báo với phía Mỹ rằng Nga đồng ý với những đề xuất này.

“Chúng tôi không thảo luận các đề xuất của Nga tại Anchorage mà thảo luận các đề xuất của Mỹ. Tôi tới đó để thông báo rằng chúng tôi đồng ý”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết phía Mỹ sau đó đề nghị có thêm thời gian để cân nhắc. Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề nghiêm túc và Moscow “không nhất quyết yêu cầu điều gì”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng từng cho biết Moscow tiếp tục ủng hộ giải quyết xung đột Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời duy trì lập trường đối với những đề xuất của Mỹ được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Anchorage.

Thông điệp của Tổng thống Putin tại Câu lạc bộ Valdai

Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trên khi tham dự Phiên họp thường niên lần thứ 23 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, với chủ đề “Trách nhiệm đối với tương lai: Giới hạn của những điều có thể hay những khả năng không giới hạn?”.

Hội nghị năm nay quy tụ khoảng 120 đại biểu đến từ 40 quốc gia, trong đó có Algeria, Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản, Pakistan, Nam Phi, Anh và Mỹ.

Ông Putin tham dự các cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai kể từ khi diễn đàn được thành lập năm 2004. Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại Veliky Novgorod, gần hồ Valdai - địa danh sau đó được dùng để đặt tên cho diễn đàn. Từ năm 2014, các hội nghị thường niên chủ yếu diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen. Năm nay, sự kiện được chuyển tới khu vực Moscow nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của các đại biểu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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