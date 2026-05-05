Nga - Ai Cập kêu gọi nối lại đàm phán về Iran

Thứ Ba, 07:28, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (4/5), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai cập Badr Abdelatty theo đề xuất của phía Ai Cập nhằm thúc đẩy các biện pháp ngoại giao hạ nhiệt căng thẳng đối với tình hình tại Trung Đông.

Tại cuộc điện đàm, hai Ngoại trưởng đã kêu gọi sớm nối lại tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc khủng hoảng liên quan tới Iran. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã trao đổi kỹ lưỡng về tình hình tại Trung Đông, nhất là sau các động thái quân sự của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters)

Hai bên nhấn mạnh việc cần khôi phục đối thoại, trong đó có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, nội dung cuộc điện đàm cũng đề cập tới việc tăng cường phối hợp giữa Nga và Ai Cập tại Liên Hợp Quốc, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng BRICS dự kiến diễn ra ngày 14-15/5 tại New Delhi và một số vấn đề liên quan hợp tác song phương thời gian tới.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: nga - ai cập nối lại đàm phán về iran ngoại trưởng nga sergey lavrov căng thẳng tại trung đông
Ngoại trưởng Iran rời Pakistan đến Nga để gặp Tổng thống Putin
VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tròn 2 tháng qua với Mỹ và Israel, tối 26/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã rời Pakistan và lên đường tới Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đặc biệt bắt đầu cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt
VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh quân sự mới với vai trò trung tâm của Ukraine, thay thế cho phương án đưa Kiev gia nhập NATO.

