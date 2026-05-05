Nga - Ai Cập kêu gọi nối lại đàm phán về Iran

Tại cuộc điện đàm, hai Ngoại trưởng đã kêu gọi sớm nối lại tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững cho cuộc khủng hoảng liên quan tới Iran. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã trao đổi kỹ lưỡng về tình hình tại Trung Đông, nhất là sau các động thái quân sự của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters)

Hai bên nhấn mạnh việc cần khôi phục đối thoại, trong đó có tính đến lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, nội dung cuộc điện đàm cũng đề cập tới việc tăng cường phối hợp giữa Nga và Ai Cập tại Liên Hợp Quốc, công tác chuẩn bị cho Hội nghị Ngoại trưởng BRICS dự kiến diễn ra ngày 14-15/5 tại New Delhi và một số vấn đề liên quan hợp tác song phương thời gian tới.