Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt

Phát biểu sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Mỹ đang tích cực thúc đẩy việc hình thành một khối quân sự mới xoay quanh Ukraine.

Theo ông Lavrov, ý tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO dường như đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự bác bỏ. Thay vào đó, một số nhân vật tại Washington đang đề xuất xây dựng một liên minh mới với vai trò nổi bật của Ukraine.

Dẫn lời ông Keith Kellogg, người từng là đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng sáng kiến này đang được thúc đẩy phối hợp với các cường quốc châu Âu. Theo đó, Ukraine không chỉ tham gia mà còn có thể giữ vai trò dẫn dắt trong liên minh quân sự mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng Mỹ không che giấu mục tiêu chuyển phần lớn trách nhiệm kiềm chế Nga sang cho châu Âu, qua đó Washington có thể “rảnh tay hơn” để tập trung vào các ưu tiên khác.

“Chính vì mục tiêu đó, họ đang thúc đẩy không chỉ các cuộc thảo luận mà cả những bước đi thực tế nhằm hình thành một khối quân sự chống Nga có sự tham gia của Ukraine”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định, nếu được xúc tiến, ý tưởng này có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa Nga và phương Tây, đồng thời mở ra một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.