中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Nga: Mỹ thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt

Thứ Tư, 15:57, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ đang xúc tiến kế hoạch thành lập một liên minh quân sự mới với vai trò trung tâm của Ukraine, thay thế cho phương án đưa Kiev gia nhập NATO.

Phát biểu sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định Mỹ đang tích cực thúc đẩy việc hình thành một khối quân sự mới xoay quanh Ukraine.

Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đang thúc đẩy ý tưởng lập liên minh quân sự mới do Ukraine dẫn dắt. Ảnh: AP

Theo ông Lavrov, ý tưởng đưa Ukraine gia nhập NATO dường như đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự bác bỏ. Thay vào đó, một số nhân vật tại Washington đang đề xuất xây dựng một liên minh mới với vai trò nổi bật của Ukraine.

Dẫn lời ông Keith Kellogg, người từng là đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, Ngoại trưởng Nga cho rằng sáng kiến này đang được thúc đẩy phối hợp với các cường quốc châu Âu. Theo đó, Ukraine không chỉ tham gia mà còn có thể giữ vai trò dẫn dắt trong liên minh quân sự mới. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng Mỹ không che giấu mục tiêu chuyển phần lớn trách nhiệm kiềm chế Nga sang cho châu Âu, qua đó Washington có thể “rảnh tay hơn” để tập trung vào các ưu tiên khác.

“Chính vì mục tiêu đó, họ đang thúc đẩy không chỉ các cuộc thảo luận mà cả những bước đi thực tế nhằm hình thành một khối quân sự chống Nga có sự tham gia của Ukraine”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định, nếu được xúc tiến, ý tưởng này có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa Nga và phương Tây, đồng thời mở ra một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Nga Mỹ Ukraine đàm phán Nga Ukraine liên minh quân sự Mỹ Ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/4
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/4/2026.

EC hoãn giải ngân các khoản hỗ trợ đầu tiên cho Ukraine đến nửa cuối năm 2026
VOV.VN - Hãng tin TASS của Nga hôm nay (14/4) đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo lùi thời điểm giải ngân các khoản tài chính đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine sang nửa cuối năm nay, trong bối cảnh vẫn chưa tháo gỡ được quyền phủ quyết của Hungary và Slovakia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ