中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

Thứ Năm, 06:29, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (14-15/4), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có các cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo và người đồng cấp Trung Quốc, thảo luận vào quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay.

Theo đánh giá của phía Nga, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc không chỉ giới hạn ở hợp tác song phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự đa cực trên thế giới, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

ngoai truong lavrov tham trung quoc cung co truc phoi hop chien luoc nga - trung hinh anh 1
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu về bản chất và vai trò toàn cầu của quan hệ Nga - Trung, ông Lavrov nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định về mối quan hệ của chúng tôi là “vững chắc trước mọi giông bão”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một tuyên bố thực tế, được chứng minh bằng nhiều quá trình trong đó Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định trong các xu hướng đang cạnh tranh nhau để giành ưu thế trong các vấn đề quốc tế hiện nay”.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, Nga và Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời bày tỏ quan tâm tới việc đảm bảo ổn định các tuyến năng lượng chiến lược và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực khi kim ngạch song phương duy trì trên 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp. Nga và Trung Quốc cũng tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây, trong đó có việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và phát triển các hành lang kinh tế - vận tải xuyên Á - Âu. Bên cạnh đó, hợp tác song phương tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực then chốt như năng lượng, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, không gian, giáo dục và giao lưu nhân văn.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm củng cố hợp tác chiến lược Nga - Trung, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới giữa lãnh đạo hai nước, hướng tới kỷ niệm các dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Ngoại trưởng Nga Lavrov Trung Quốc Nga Trung Quốc Sergey Lavrov
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga sẵn sàng xử lý urani làm giàu của Iran, tháo gỡ bế tắc đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Nga ngày 15/4 đưa tin, Moscow tái khẳng định đề nghị hỗ trợ xử lý lượng urani làm giàu của Iran, trong bối cảnh các đồn đoán về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran gia tăng.

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Nga ngày 15/4 đưa tin, Moscow tái khẳng định đề nghị hỗ trợ xử lý lượng urani làm giàu của Iran, trong bối cảnh các đồn đoán về vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran gia tăng.

Tổng thống Zelensky lo Mỹ thiếu cân bằng trong tiến trình đàm phán Nga - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có lịch cụ thể cho chuyến thăm Kiev của các đặc phái viên Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc họ tới Ukraine là “cần thiết và công bằng” sau nhiều lần đến Moscow.

Trung Quốc và Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14/4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về xung đột Mỹ - Iran và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay.

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 14/4 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga tại Bắc Kinh. Hai bên trao đổi về xung đột Mỹ - Iran và chuẩn bị cho cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ