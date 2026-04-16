Ngoại trưởng Lavrov thăm Trung Quốc: Củng cố trục phối hợp chiến lược Nga - Trung

Theo đánh giá của phía Nga, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc không chỉ giới hạn ở hợp tác song phương mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự đa cực trên thế giới, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu về bản chất và vai trò toàn cầu của quan hệ Nga - Trung, ông Lavrov nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định về mối quan hệ của chúng tôi là “vững chắc trước mọi giông bão”. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một tuyên bố thực tế, được chứng minh bằng nhiều quá trình trong đó Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định trong các xu hướng đang cạnh tranh nhau để giành ưu thế trong các vấn đề quốc tế hiện nay”.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, Nga và Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường phối hợp lập trường tại các cơ chế đa phương như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời bày tỏ quan tâm tới việc đảm bảo ổn định các tuyến năng lượng chiến lược và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực khi kim ngạch song phương duy trì trên 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp. Nga và Trung Quốc cũng tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây, trong đó có việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và phát triển các hành lang kinh tế - vận tải xuyên Á - Âu. Bên cạnh đó, hợp tác song phương tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực then chốt như năng lượng, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, không gian, giáo dục và giao lưu nhân văn.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm củng cố hợp tác chiến lược Nga - Trung, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động tiếp xúc cấp cao sắp tới giữa lãnh đạo hai nước, hướng tới kỷ niệm các dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.