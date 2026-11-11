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Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine

Thứ Tư, 22:49, 11/11/2026
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VOV.VN - Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết đã đạt được một số tiến triển sau hai ngày thương lượng tại Abu Dhabi (UAE), kết thúc hôm 11/11. Tuy nhiên, phía Mỹ nhận định hai bên vẫn thiếu lòng tin, trong khi bất đồng về nhiều vấn đề, đặc biệt là lãnh thổ, chưa được giải quyết.

Trong vòng đàm phán hòa bình đầu tiên sau 9 tháng, Nga và Ukraine đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Tuy nhiên, ngoài thỏa thuận này, các cuộc gặp do Mỹ làm trung gian chưa đưa ra nhiều thông báo cụ thể về những kết quả đạt được.

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Mỹ hé lộ rào cản lớn trong đàm phán Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cho biết các nhà trung gian đang nỗ lực thuyết phục mỗi bên dựa trên những lợi ích của chính họ nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông bày tỏ tin tưởng các bên có thể tìm ra con đường hướng tới hòa bình.

Dù Tổng thống Trump nhiều lần thể hiện sự lạc quan về triển vọng đàm phán, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các bên sẵn sàng nhượng bộ đáng kể đối với những vấn đề then chốt, sau hơn 4 năm rưỡi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Bất đồng về lãnh thổ tiếp tục khiến tiến trình thương lượng rơi vào bế tắc. Ukraine bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc từ bỏ toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

Trong bối cảnh đó, các nhà trung gian Mỹ đang tìm cách hướng cuộc đàm phán sang những vấn đề như bảo đảm an ninh và tái thiết Ukraine sau xung đột.

“Thực tế là hiện nay giữa hai bên không có lòng tin, và điều đó cũng dễ hiểu sau một cuộc xung đột như thế này”, ông Kushner nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, các cuộc đàm phán tại thủ đô của UAE đã đề cập đến vấn đề lãnh thổ, song đây sẽ là nội dung khó giải quyết nhất.

“Một số lĩnh vực cho thấy chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung, trong khi những vấn đề khác cần được thảo luận thêm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một bước tiến rất tích cực”, ông Kushner nhận định.

Ông Kushner cho biết sẽ cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tới Moscow vào ngày 12/11 để gặp Tổng thống Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, hai đặc phái viên dự kiến nêu vấn đề mở rộng thành phần đàm phán, trong đó có sự tham gia của các đối tác châu Âu. Theo ông Kushner, châu Âu cần có mặt tại bàn thương lượng.

Ông cũng cho rằng việc xây dựng một cấu trúc an ninh tại châu Âu có thể trở thành nền tảng cho thỏa thuận, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thu hẹp hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine, các nước châu Âu đã trở thành nguồn cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự chủ yếu cho Kiev.

Sau cuộc gặp tại Moscow hôm 12/11, ông Kushner và ông Witkoff dự kiến tới Ireland để tiến hành các cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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