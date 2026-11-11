Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 11/11, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết khả năng tổ chức cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được để ngỏ, sau khi các bên đạt được sự thống nhất về những nguyên tắc cơ bản liên quan đến tiến trình đàm phán Ukraine tại Abu Dhabi.

Đức để ngỏ khả năng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi liệu Thủ tướng Merz có sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Nga hay không, người phát ngôn Chính phủ Đức nói: “Tại Abu Dhabi, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung về những định hướng lớn. Nội dung này hiện đã được chia sẻ với Tổng thống Nga. Trên cơ sở đó, các cuộc hội đàm có thể được tiến hành”.

Các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ vừa trải qua hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi nhằm tìm kiếm những bước đi khả thi hướng tới giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Chính phủ Đức xác nhận sự đồng thuận tại Abu Dhabi được hình thành giữa các quan chức châu Âu, Mỹ và Ukraine, chứ không phải với Nga. Những nguyên tắc này sẽ định hướng cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/11 nhấn mạnh châu Âu cần có đại diện tại mọi giai đoạn của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép đối với Moscow sau các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.

“Ưu tiên của Ukraine là chấm dứt chiến tranh sớm nhất có thể thông qua một nền hòa bình xứng đáng. Chúng tôi tin rằng châu Âu phải có đại diện trong mọi giai đoạn của tiến trình ngoại giao thực chất”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, sau khi nhận được báo cáo từ các nhà đàm phán Ukraine.