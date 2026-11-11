English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức để ngỏ khả năng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine

Thứ Tư, 22:49, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Đức cho biết cuộc gặp giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra sau khi các quan chức châu Âu, Mỹ và Ukraine đạt được đồng thuận về những định hướng lớn cho các cuộc đàm phán tiếp theo tại Abu Dhabi (UAE).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 11/11, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết khả năng tổ chức cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Friedrich Merz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang được để ngỏ, sau khi các bên đạt được sự thống nhất về những nguyên tắc cơ bản liên quan đến tiến trình đàm phán Ukraine tại Abu Dhabi.

Duc de ngo kha nang dam phan voi nga ve van de ukraine hinh anh 1
Đức để ngỏ khả năng đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi liệu Thủ tướng Merz có sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Nga hay không, người phát ngôn Chính phủ Đức nói: “Tại Abu Dhabi, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung về những định hướng lớn. Nội dung này hiện đã được chia sẻ với Tổng thống Nga. Trên cơ sở đó, các cuộc hội đàm có thể được tiến hành”.

Các quan chức Nga, Ukraine và Mỹ vừa trải qua hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi nhằm tìm kiếm những bước đi khả thi hướng tới giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Chính phủ Đức xác nhận sự đồng thuận tại Abu Dhabi được hình thành giữa các quan chức châu Âu, Mỹ và Ukraine, chứ không phải với Nga. Những nguyên tắc này sẽ định hướng cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 11/11 nhấn mạnh châu Âu cần có đại diện tại mọi giai đoạn của tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ông đồng thời kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép đối với Moscow sau các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.

“Ưu tiên của Ukraine là chấm dứt chiến tranh sớm nhất có thể thông qua một nền hòa bình xứng đáng. Chúng tôi tin rằng châu Âu phải có đại diện trong mọi giai đoạn của tiến trình ngoại giao thực chất”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, sau khi nhận được báo cáo từ các nhà đàm phán Ukraine.

ngoai-truong-nga-sergey-lavrov-neu-lap-truong-cua-nga-ve-dam-phan-ukraine-tass.jpg

Ngoại trưởng Lavrov nêu lập trường của Nga về đàm phán Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các bên tham gia đàm phán ba bên về Ukraine tại Abu Dhabi sẽ thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh tập thể. Moscow hy vọng chính quyền Mỹ sẽ đủ quyết tâm để tiếp tục đối thoại về các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ giải quyết xung đột tại Ukraine.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi
Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

VOV.VN - Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) kết thúc ngày 11/11 sau hai ngày thảo luận về giải quyết xung đột và xây dựng hệ thống an ninh châu Âu hậu xung đột. Phía Nga đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả.

Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

VOV.VN - Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) kết thúc ngày 11/11 sau hai ngày thảo luận về giải quyết xung đột và xây dựng hệ thống an ninh châu Âu hậu xung đột. Phía Nga đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả.

Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, UAE
Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, UAE

VOV.VN - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi (UAE). Cuộc họp hôm 11/11 kéo dài chưa đầy 2 giờ, ngắn hơn đáng kể so với gần 5 giờ thương lượng kín trong ngày đầu tiên.

Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, UAE

Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc ngày đàm phán thứ hai tại Abu Dhabi, UAE

VOV.VN - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc ngày đàm phán thứ hai trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi (UAE). Cuộc họp hôm 11/11 kéo dài chưa đầy 2 giờ, ngắn hơn đáng kể so với gần 5 giờ thương lượng kín trong ngày đầu tiên.

Chuyên gia Nga chỉ ra những bất đồng then chốt trong đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi
Chuyên gia Nga chỉ ra những bất đồng then chốt trong đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi

VOV.VN - Đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine và tương lai an ninh châu Âu, song khác biệt giữa các bên vẫn là trở ngại lớn, theo các chuyên gia Nga.

Chuyên gia Nga chỉ ra những bất đồng then chốt trong đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi

Chuyên gia Nga chỉ ra những bất đồng then chốt trong đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi

VOV.VN - Đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine và tương lai an ninh châu Âu, song khác biệt giữa các bên vẫn là trở ngại lớn, theo các chuyên gia Nga.

Vũ khí bí mật giúp UAV Nga vô hiệu hóa đòn gây nhiễu của Ukraine
Vũ khí bí mật giúp UAV Nga vô hiệu hóa đòn gây nhiễu của Ukraine

VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.

Vũ khí bí mật giúp UAV Nga vô hiệu hóa đòn gây nhiễu của Ukraine

Vũ khí bí mật giúp UAV Nga vô hiệu hóa đòn gây nhiễu của Ukraine

VOV.VN - Nga đang tăng số lượng ăng-ten trên các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống định vị vệ tinh trước các biện pháp tác chiến điện tử của Ukraine.

Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan
Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan

VOV.VN - Ukraine đã đồng ý cung cấp công nghệ chống thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ba Lan để đổi lấy các tiêm kích MiG-29. Hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.

Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan

Ukraine sẵn sàng đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích MiG-29 của Ba Lan

VOV.VN - Ukraine đã đồng ý cung cấp công nghệ chống thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ba Lan để đổi lấy các tiêm kích MiG-29. Hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ