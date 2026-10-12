Nóng thế giới hôm nay 12/10: Ukraine tập kích radar phòng không Nga

Ukraine lần đầu dùng UAV ném bom thả robot vũ trang vào sau phòng tuyến Nga: Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, chỉ huy Quân đoàn số 3 của Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thực hiện một chiến thuật chưa từng có tiền lệ: sử dụng máy bay không người lái (UAV) thả robot mặt đất xuống khu vực tác chiến thực tế.

Binh sĩ Ukraine tập trận tại Donetsk. Ảnh: AP

Theo ông Biletskyi, các UAV ném bom hạng nặng mang theo robot có vũ trang, đưa chúng vượt qua khoảng gần 10 km rồi thả xuống khu vực phía sau phòng tuyến Nga. Hoạt động này là một phần của Chiến dịch Vivaldi đang diễn ra ở miền đông Ukraine.

Anh tuyên bố tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga: Ngày 10/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định London sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt Nga, đồng thời thúc đẩy các bước đi quyết liệt nhằm hạn chế năng lực tấn công của Moscow.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Andy Burnham đưa ra cam kết này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tính cấp thiết của việc duy trì áp lực lên Nga, tiếp nối gói trừng phạt mà London vừa công bố hồi đầu tuần. Trước đó, ngày 8/10, Chính phủ Anh đã bổ sung 38 thực thể vào danh sách trừng phạt, đánh mạnh vào nguồn thu dầu mỏ, mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động quân sự của Nga.

Ukraine tập kích radar 50 triệu USD của hệ thống phòng không Nga: Lực lượng Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV tập kích trạm radar 96L6 của Nga, thiết bị quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp, được sử dụng cùng các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 300 km.

Theo Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh độc lập số 15 của Ukraine, có biệt danh “Rừng Đen”, ngày 10/10, lực lượng này đã phát hiện, theo dõi và sử dụng UAV tấn công trạm radar 96L6 của Nga. Đơn vị công bố video về chiến dịch, đồng thời ước tính thiết bị bị nhắm mục tiêu có giá trị khoảng 50 triệu USD.

Phản ứng của Ukraine trước việc ông Trump kêu gọi thay thế Tổng thống Zelensky: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Trump cũng quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ.

“Tôi đề nghị Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông Zelensky đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy”, ông Trump nói.

Là một trong những người đầu tiên lên tiếng đáp trả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiến hành bầu cử chọn lãnh đạo mới ở Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố chỉ có người dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước. Ông Sybiha khẳng định Tổng thống Zelensky đang làm tốt công việc của mình và xứng đáng nhận được sự ủng hộ.

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì tấn công các nhà máy lọc dầu Nga: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới, sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel Nga quay lại thị trường toàn cầu.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Kiev Independent

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Ukraine không tấn công các cơ sở lọc dầu Nga. Theo ông, Ukraine “có thể làm bất cứ điều gì với Nga”, nhưng không nên đánh vào nhà máy lọc dầu vì điều đó ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.

Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel: Chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10/10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo của Chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ Nga sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài, trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành các chiến dịch tấn công Houthi: Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu hiện đang tiến hành các chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi ở Yemen. Trong khi đó, Mỹ đang cân nhắc về việc tham gia các cuộc tấn công Houthi.

Người phát ngôn Liên minh Khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Malki tuyên bố, các mục tiêu và năng lực khác nhau của Houthi đã bị nhắm đến, đặc biệt là mạng lưới tên lửa đạn đạo, cho biết các cuộc tấn công của Liên minh đã phá hủy 136 mục tiêu quân sự của Houthi. Ông Turki Al-Malki nhấn mạnh, Liên minh tiếp tục cung cấp hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen liên tục, suốt ngày đêm.

Tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo Hormuz: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 10/10 thông báo một tàu dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Iran thông báo tàu hàng gặp sự cố liên quan vũ khí tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không cung cấp thông tin chi tiết liên quan về con tàu phát nổ ở eo biển Hormuz, bao gồm quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn, thời điểm tàu dầu gặp sự cố, cũng như việc con tàu có chở theo hàng hóa hay không. Các nguồn khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Sân bay Saudi Arabia bị tập kích: 12 người chết, 309 người bị thương: Giới chức Saudi Arabia vừa xác nhận 12 người nước ngoài đã thiệt mạng và 309 người bị thương trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh vào chiều 10/10.

Sân bay của Saudi Arabia bị tập kích. Ảnh: AP

Thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết, trong số 12 người thiệt mạng có 4 công dân nước này, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordan, 1 người Syria, 1 người Sudan và 1 người Palestine. Toàn bộ người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể của những người bị thương không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định.

Nhiều hãng hàng không dừng bay đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia: Lo ngại trước nguy cơ tấn công từ lực lượng ở Yemen, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định tạm dừng khai thác hoạt động bay tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

3 hãng hàng không mới nhất trong khu vực thông báo dừng bay đến và đi từ sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, là EgyptAir và Air Cairo của Ai Cập, cùng hãng Kuwait Airways của Kuwait. Trong đó, hãng Kuwait Airways đã hủy 2 chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid trong ngày 10/10. Trước đó, ngày 7/10, hãng Lufthansa của Đức và Air India của Ấn Độ, cũng tiến hành bước đi tương tự, thông báo tạm dừng khai thác sân bay King Khalid ở Riyadh.

Mỹ có thể xem xét đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 cho biết Washington có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi, sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Khi được hỏi bên ngoài Nhà Trắng liệu Mỹ có kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi hay không, ông Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ vừa nhận được thông tin về vụ tấn công mới nhất vì vậy sẽ xem xét và có thể sẽ đưa ra hành động rất nhanh. Trước đó, ông Trump cũng nói ông “không hài lòng” về các vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và gọi tình hình là “không tốt”. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự để đáp trả các cuộc tấn công.

Bão Isaias đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ làm 4 người thiệt mạng: Bão Isaias, cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên trong năm, đã suy yếu sau khi đi vào đất liền, nhưng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều bang miền Nam nước Mỹ, với ít nhất 4 người thiệt mạng, gần 700.000 khách hàng mất điện và nguy cơ lũ quét, lốc xoáy còn kéo dài.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin, bang Florida, dưới dạng bão cấp 2, trước khi suy yếu khi di chuyển sâu vào đất liền. Trong những giờ đầu sau khi bão quét qua, gần 900.000 khách hàng bị mất điện, chủ yếu tại Florida và Alabama.