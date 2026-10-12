Phản ứng của Ukraine sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng

Nga chưa lập tức xác nhận thông tin này, trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đây là thông tin mới đối với ông. “Một lệnh ngừng bắn đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và có hiệu lực ngay lập tức. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ thỏa thuận!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 11/10. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về nội dung hoặc cơ chế thực hiện thỏa thuận.

Trước đó khoảng một tháng, ông Trump cũng từng đưa ra thông báo tương tự, nhưng Nga và Ukraine sau đó vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Ukraine tấn công cơ sở lọc dầu Nga. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky cho biết, ông chưa nhận được thông tin về bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

“Tuy nhiên, nếu phía Nga đồng ý ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, Ukraine cũng sẽ đồng ý. Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, xin hãy cho chúng tôi biết thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu. Chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp nhận”, Axios dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Thông tin trên được đưa ra sau những diễn biến gây chú ý trong vài ngày qua, khi ông Trump đồng ý với một thỏa thuận liên quan đến dầu diesel của Nga, kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và đề xuất Ukraine thay đổi lãnh đạo. Những động thái này khiến Kiev và các đồng minh châu Âu bất ngờ.

Hôm 9/10, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu của Nga trong một thỏa thuận mà ông Trump cho biết sẽ giúp Nga “ngay lập tức” cung cấp 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Theo ông Trump, Nga sẽ tiếp tục cung cấp 500.000 tấn vào tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ ông Zelensky, ông Trump tuyên bố: “Tôi đề nghị họ tìm một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được thỏa thuận, bởi lẽ ông ấy đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận từ trước”.

Ông Trump cũng quy một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu cho cuộc xung đột tại Ukraine thay vì các hành động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, khiến giá dầu diesel tăng mạnh kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2/2026.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của ABC News cuối tuần qua, ông Zelensky một lần nữa khẳng định Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, nghĩa là cả hai bên đều không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh Kiev sẵn sàng tham gia nếu Nga thực sự muốn đạt được thỏa thuận như vậy. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày.