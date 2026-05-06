中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Thứ Tư, 19:50, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sát đến Ngày Lễ kỷ niệm 81 năm Chiến thắng phát xít (9/5), tình hình an ninh - quân sự tại nhiều khu vực của Liên bang Nga tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ, gây thiệt hại về người và tài sản dân sự.

Theo các nguồn tin chính thức của Nga, trong những ngày đầu tháng 5, thành phố Cheboksary và khu vực lân cận thuộc Cộng hòa Chuvashia liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV. Hậu quả khiến hàng chục người dân bị thương vong, nhiều công trình dân sinh bị hư hại nghiêm trọng.

Bộ Y tế Cộng hòa cho biết, tính đến sáng 6/5, số người bị thương do các vụ tấn công bằng UAV tại Cheboksary đã lên tới 37 người, trong đó, 2 người thiệt mạng. Hiện còn 11 nạn nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, 3 trường hợp trong tình trạng nặng; các nạn nhân còn lại được theo dõi và chăm sóc ngoại trú. Các cuộc tấn công cũng làm hư hại 28 tòa nhà chung cư, buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực.

nga bi tan cong bang uav truoc them ky niem 81 nam ngay chien thang phat xit hinh anh 1
UAV Ukraine là một trong những mối đe dọa với Nga. Ảnh minh họa: RBC-Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 53 UAV trong đêm mùng 5, rạng sáng 6/5 tại nhiều khu vực, bao gồm khu vực thủ đô Moscow, các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk, Cộng hòa Crimea và trên Biển Đen.

Tại Crimea và Sevastopol, các cuộc tấn công bằng UAV cũng gây thương vong cho dân thường và buộc lực lượng phòng không phải hoạt động với cường độ cao.

Không chỉ tập trung vào phòng thủ, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công đáp trả. Theo thông báo chính thức, không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng các xưởng lắp ráp UAV loại cánh cố định, các kho nhiên liệu, cũng như các điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị Ucraina tại 156 khu vực.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: UAV tấn công thủ đô Moscow Nga Ukraine Chiến thắng phát xít 9/5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt
Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

VOV.VN - Ngày 5/5, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) tổ chức lễ đưa các phần lửa thiêng được lấy từ Ngọn lửa Vĩnh cửu tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, vận chuyển bằng tàu hỏa tới nhiều thành phố của Nga và Belarus, trong khuôn khổ hoạt động yêu nước mang tên “Ngọn lửa ký ức”.

Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

Nga chuyển giao “Ngọn lửa ký ức” tới các thành phố Nga và Belarus bằng đường sắt

VOV.VN - Ngày 5/5, Tập đoàn Đường sắt Nga (RZD) tổ chức lễ đưa các phần lửa thiêng được lấy từ Ngọn lửa Vĩnh cửu tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, vận chuyển bằng tàu hỏa tới nhiều thành phố của Nga và Belarus, trong khuôn khổ hoạt động yêu nước mang tên “Ngọn lửa ký ức”.

Điểm nhấn văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông
Điểm nhấn văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

VOV.VN - Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), Vladivostok tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Trở về cội nguồn”.

Điểm nhấn văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Điểm nhấn văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

VOV.VN - Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), Vladivostok tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Trở về cội nguồn”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ