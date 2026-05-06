Nga bị tấn công bằng UAV trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Theo các nguồn tin chính thức của Nga, trong những ngày đầu tháng 5, thành phố Cheboksary và khu vực lân cận thuộc Cộng hòa Chuvashia liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV. Hậu quả khiến hàng chục người dân bị thương vong, nhiều công trình dân sinh bị hư hại nghiêm trọng.

Bộ Y tế Cộng hòa cho biết, tính đến sáng 6/5, số người bị thương do các vụ tấn công bằng UAV tại Cheboksary đã lên tới 37 người, trong đó, 2 người thiệt mạng. Hiện còn 11 nạn nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, 3 trường hợp trong tình trạng nặng; các nạn nhân còn lại được theo dõi và chăm sóc ngoại trú. Các cuộc tấn công cũng làm hư hại 28 tòa nhà chung cư, buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp khu vực.

UAV Ukraine là một trong những mối đe dọa với Nga. Ảnh minh họa: RBC-Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 53 UAV trong đêm mùng 5, rạng sáng 6/5 tại nhiều khu vực, bao gồm khu vực thủ đô Moscow, các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk, Cộng hòa Crimea và trên Biển Đen.

Tại Crimea và Sevastopol, các cuộc tấn công bằng UAV cũng gây thương vong cho dân thường và buộc lực lượng phòng không phải hoạt động với cường độ cao.

Không chỉ tập trung vào phòng thủ, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công đáp trả. Theo thông báo chính thức, không quân tác chiến - chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng các xưởng lắp ráp UAV loại cánh cố định, các kho nhiên liệu, cũng như các điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị Ucraina tại 156 khu vực.