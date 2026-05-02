Điểm nhấn văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông

Thứ Bảy, 05:22, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), Vladivostok tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Trở về cội nguồn”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cho rằng, lễ hội năm nay với chủ đề “Trở về cội nguồn” không chỉ là hoạt động văn hóa hết sức ý nghĩa mà còn là hành trình trở về với lịch sử, truyền thống và những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Lễ hội năm nay được tổ chức trong dịp nhân dân Việt Nam hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam, qua đó khẳng định sức mạnh của tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên đang học tập ở nước ngoài, việc hiểu biết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc vô cùng quan trọng, đồng thời là nền tảng để đóng góp cho sự phát triển đất nước trong tương lai. Tổng lãnh sự cũng nhấn mạnh vai trò của sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông như những “cầu nối văn hóa”, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.

Diem nhan van hoa viet nam tai Dai hoc tong hop lien bang vien Dong hinh anh 1
Các bạn trẻ Nga say mê tìm hiểu văn hóa Việt Nam

Cùng chia sẻ tại sự kiện, ông Evgeniy Vlasov, Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, đánh giá cao ý nghĩa của lễ hội trong việc tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế.

Hướng tới tháng Năm lịch sử, ông Vlasov cho biết, đây sẽ là khoảng thời gian diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng như Diễn đàn “Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam” và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông nhắc lại với niềm thành kính về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã ba lần đặt chân đến thành phố Vladivostok và là người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị Nga - Việt. Ông Vlasov gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ trẻ, những người sẽ đóng vai trò là nhịp cầu kết nối, truyền tải ngôn ngữ và tinh hoa văn hóa giữa hai dân tộc trong tương lai.

Diem nhan van hoa viet nam tai Dai hoc tong hop lien bang vien Dong hinh anh 2
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của cộng đồng người Việt

Không gian lễ hội được tái hiện sinh động một “Việt Nam thu nhỏ” với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian, viết thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ, tìm hiểu ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Các gian hàng và hoạt động tương tác đã tạo nên bầu không khí sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế tham gia.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông đã thực sự trở thành cầu nối góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong môi trường quốc tế, qua đó tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thu Hà-Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: văn hóa văn hóa Việt Nam Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông Lễ hội Văn hóa Việt Nam Trở về cội nguồn
Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Giỗ Tổ Hùng Vương: Người Việt tại Nga hướng về nguồn cội
Thanh niên Việt Nam tại Nga lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức
