Nga biến bom FAB-500T thành “sát thủ” tầm xa, tăng sức mạnh cho Su-34

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 24/7 cho thấy Moscow đang tìm cách mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố mà không khiến những máy bay có giá trị cao phải tiếp cận quá gần khu vực có hệ thống phòng không đối phương.

Máy bay chiến đấu Su-34. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Các quả bom cải tiến xuất hiện trong video dường như được trang bị hệ thống dẫn đường, cánh bung sau khi thả và một bộ mở rộng tầm bắn. Tuy nhiên, hình ảnh hiện có chưa đủ rõ để xác định liệu chúng có được tích hợp động cơ tên lửa, động cơ phản lực cỡ nhỏ hay chỉ sử dụng cơ chế lượn khí động học.

Nếu được triển khai với số lượng lớn, cách tiếp cận theo này có thể giúp Nga tăng cường năng lực tấn công tầm xa bằng cách kết hợp các loại bom sẵn có với những gói nâng cấp dẫn đường và mở rộng tầm bắn có chi phí thấp hơn so với việc phát triển hoàn toàn một loại vũ khí mới. Điều đó cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ trong xung đột hiện đại: tận dụng các loại đạn dược sẵn có để tạo ra vũ khí tấn công tầm xa, có khả năng mở rộng quy mô sản xuất và giảm rủi ro cho máy bay mang phóng.

Cấu hình mới của FAB-500T

Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay chiến đấu Su-34 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, nhiều khả năng là biến thể Su-34 NVO, mang theo 4 quả bom FAB-500T được trang bị cụm điều khiển và mở rộng tầm bắn.

Hình ảnh này cho thấy một bước phát triển tiếp theo trong nỗ lực của Nga nhằm chuyển đổi các loại bom rơi tự do có nguồn gốc từ thời Liên Xô thành vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa. Mục tiêu của quá trình này là tăng khoảng cách thả bom, cho phép máy bay tấn công từ ngoài tầm hoạt động của một số hệ thống phòng không.

Theo các chuyên gia quân sự, bom FAB-500T được cải tiến với một cụm điều khiển, hệ thống dẫn đường và được lắp thêm bộ phận mở rộng tầm bắn.

Những bộ phận này có thể giúp tăng lực nâng và cải thiện tỷ lệ lực nâng trên lực cản sau khi bom được thả, qua đó mở rộng tầm hoạt động so với một quả bom rơi tự do thông thường. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả tấn công và việc lập kế hoạch tấn công chiến thuật.

Tên gọi chính xác của loại vũ khí xuất hiện trong video hiện vẫn chưa được xác định. Một số báo cáo của Nga và Ukraine từng đề cập các hệ thống tương tự bằng nhiều tên gọi khác nhau, như UMPB-5, UMPK-5R, UMPB-PD hoặc UMPK-PD.

Tuy nhiên, chưa có tài liệu kỹ thuật chính thức nào của Nga được công bố rộng rãi xác nhận chắc chắn tên gọi nào áp dụng cho loại vũ khí xuất hiện trong video ngày 24/7. Một số nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng thuật ngữ “UMPB-5” được dùng để chỉ toàn bộ vũ khí phóng từ trên không, bao gồm thân bom FAB-500T, cụm dẫn đường, các bề mặt khí động học và bất kỳ bộ phận đẩy nào nếu được tích hợp, thay vì chỉ riêng bộ chuyển đổi.

Thân bom thuôn dài có thể tạo thêm không gian bên trong cho các thiết bị điện tử hàng không, nhiên liệu, hệ thống dẫn đường, bộ xử lý dữ liệu hoặc một hệ thống đẩy nhỏ gọn.

Xét về thiết kế, cấu hình này có thể phù hợp với một loại bom lượn có động cơ, giúp duy trì tốc độ và kéo dài thời gian bay sau giai đoạn thả ban đầu và lượn khí động học. Tuy nhiên, video không cho thấy các cửa hút khí, vòi phun, bộ phận tăng áp hoặc đặc điểm cụ thể khác có thể xác nhận sự hiện diện của hệ thống đẩy.

Tăng khả năng sống sót cho máy bay mang phóng

Giá trị tác chiến quan trọng nhất của các loại bom lượn tầm xa là khả năng cải thiện mức độ "sống sót "của máy bay mang phóng. Đối với Su-34, khả năng này có thể giúp giảm nguy cơ bị tấn công bởi các tổ hợp tên lửa đất đối không, hệ thống phòng không cơ động, máy bay chiến đấu đối phương và các hệ thống phòng thủ điểm được triển khai gần tiền tuyến.

Vũ khí tầm xa cũng giúp các nhà hoạch định chiến lược có thêm lựa chọn về tuyến bay, điểm thả, độ cao thực hiện tấn công và phương án rút lui, đồng thời, có thể giảm nhu cầu để máy bay nhiều lần tiến vào khu vực có không phận tranh chấp hoặc bị kiểm soát bởi hệ thống phòng không đối phương.

Theo giới phân tích, loại vũ khí này là một trong những nỗ lực dài hạn của Nga nhằm tăng khoảng cách tấn công, bảo toàn các máy bay chiến đấu có giá trị cao và duy trì năng lực tấn công trong khi hạn chế nguy cơ bị mạng lưới phòng không tích hợp của Ukraine phát hiện, theo dõi và đánh chặn.