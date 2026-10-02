Điện Kremlin: Nga không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân

Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân và các nước châu Âu cần kiềm chế cảm xúc, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 1/10 khi trả lời câu hỏi của truyền thông nước ngoài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Khi được hỏi liệu Nga có đang cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, ông Peskov trả lời: “Không”.

“Chính người châu Âu đang nghĩ về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng những suy đoán như vậy đang làm gia tăng tâm lý hoang mang tại châu Âu.

“Chúng tôi kêu gọi họ kiềm chế cảm xúc và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Nga cáo buộc NATO gây ra “sự leo thang chưa từng có về tình hình quân sự-chính trị xung quanh khu vực Kaliningrad của Nga” liên quan đến một cuộc diễn tập của NATO. Moscow đã đưa ra cảnh báo với NATO rằng Nga sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ vùng Kaliningrad nếu bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự này tìm cách cô lập vùng lãnh thổ nằm bên bờ biển Baltic khỏi phần còn lại của Nga.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu đang “chơi một trò chơi nguy hiểm” khi cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia khác hoặc gia tăng các hoạt động gây bất ổn bằng máy bay không người lái và các hành động phá hoại. Moscow mô tả những cáo buộc này là vô lý.