  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nga cảnh báo “cam” tại Moscow và vùng phụ cận do nắng nóng bất thường

Thứ Hai, 05:54, 18/05/2026
VOV.VN - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết, từ ngày 18 đến 22/5, Moscow và khu vực ngoại ô sẽ chịu đợt nắng nóng bất thường, buộc cơ quan chức năng phải ban bố mức cảnh báo thời tiết “cam” - cấp độ nguy hiểm cao thứ hai.

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga, trong thời gian từ hôm nay (18/5) đến 22/5, nhiệt độ trung bình ngày tại Moscow dự kiến cao hơn mức bình thường từ 7 đến 9 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tối đa có thể dao động từ 30 đến 32 độ C, gây ra tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài. Cảnh báo tương tự cũng được áp dụng đối với khu vực ngoại ô Moscow. Tại đây, nhiệt độ ban ngày dự báo phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.

Thời tiết nắng nóng tại Matxcơva - Ảnh: Ria Novosti

Theo quy định của Nga, mức cảnh báo thời tiết “cam” cho thấy điều kiện thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro, có khả năng gây ra các hiện tượng thiên tai, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, cũng như làm gia tăng nguy cơ thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Nắng nóng kỷ lục ở Nam Á khiến nhiều người tử vong

VOV.VN - Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Moscow Nga nắng nóng cảnh báo thời tiết cam nhiệt độ cao Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga thời tiết cực đoan ngoại ô Moscow thiên tai biến đổi khí hậu
Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”
Bangkok (Thái Lan) cảnh báo nắng nóng ở ngưỡng “cực kỳ nguy hiểm”

VOV.VN - Chính quyền thủ đô Bangkok sáng 30/4 phát đi cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan, đồng thời ban hành các khuyến cáo đối với người dân nhằm đảm bảo sức khỏe.

Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt
Thủ đô Ấn Độ đối mặt “khủng hoảng kép”- ô nhiễm không khí và nắng nóng khắc nghiệt

VOV.VN - Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng, khi ô nhiễm không khí kéo dài cùng với đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của hàng triệu người dân.

Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng
Ấn Độ ban hành cảnh báo về tình trạng nắng nóng diện rộng

VOV.VN - Trước tình hình nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên cả nước, Cục Khí tượng Ấn Độ đã đưa ra các cảnh báo chi tiết về đợt nắng nóng, đồng thời nhận định tình hình có thể tiếp tục xấu đi tại nhiều vùng trong những ngày tới.

