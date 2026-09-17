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Nga cáo buộc NATO diễn tập kịch bản phong tỏa Kaliningrad

Thứ Năm, 05:33, 17/09/2026
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VOV.VN - Nga cáo buộc NATO đang thử nghiệm kịch bản phong tỏa Kaliningrad và cô lập các cảng phía tây bắc Nga, trong đó có St. Petersburg.

NATO đang thử nghiệm những kịch bản phong tỏa Kaliningrad, đồng thời cô lập về quân sự và chính trị các cảng ở phía tây bắc Nga, trong đó có St. Petersburg. Bà Yulia Zhdanova, Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, đưa ra nhận định trên tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Hợp tác An ninh thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 16/9.

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Nga cáo buộc NATO diễn tập kịch bản phong tỏa Kaliningrad. Ảnh: TASS

“Trong khi Biển Đen đã trở thành một khu vực đối đầu quân sự toàn diện, các nước NATO tại khu vực Baltic đang thử nghiệm những kịch bản cụ thể nhằm phong tỏa vùng Kaliningrad, cùng với kế hoạch cô lập về quân sự và chính trị các cảng ở phía tây bắc Nga, trong đó có St. Petersburg”, bà Zhdanova nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, những động thái làm gia tăng căng thẳng xung quanh Kaliningrad còn được thể hiện qua phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski khi ông kêu gọi NATO tăng cường trận gần biên giới vùng lãnh thổ này của Nga.

Trước đó, ông Sikorski đề xuất NATO tiến hành các cuộc tập trận với cường độ cao hơn quanh Kaliningrad, cho rằng điều này có thể khiến Moscow phải điều chuyển một phần lực lượng khỏi chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh ông không đề xuất NATO tiến hành hành động quân sự nhằm kiểm soát Kaliningrad.

Bà Zhdanova cho biết phái đoàn Nga đề nghị phía Ba Lan tại các cuộc họp tiếp theo làm rõ liệu những tuyên bố như vậy có phù hợp với trách nhiệm của một quốc gia thành viên OSCE trong việc giảm thiểu rủi ro quân sự hay không.

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Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga

VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga. Đây là cảnh báo của ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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