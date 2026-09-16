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Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa

Thứ Tư, 07:47, 16/09/2026
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VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.

Nga tấn công các trạm xăng tại Kiev trong ngày 15/9, trong khi Ukraine đánh vào một nhà máy lọc dầu của Nga. Nga đã phóng khoảng 200 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kiev và một số thành phố khác trong các cuộc tập kích qua đêm, khiến hai người thiệt mạng. Theo giới chức Ukraine, ngoài các trạm xăng tại thủ đô, các cuộc tấn công còn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển ở một số khu vực khác.

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Một tòa nhà ở Kiev bị bốc cháy do giao tranh. Ảnh: Reuters

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Syzran, thuộc vùng Samara bên sông Volga của Nga. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất UAV tại vùng Taganrog và Oryol, theo ông Zelensky.

Thống đốc vùng Samara cho biết một cơ sở công nghiệp trong khu vực bị tấn công nhưng không xác nhận cụ thể cơ sở nào và nhà kho của công ty thương mại điện tử Ozon đã bị đánh trúng.

“Nga vẫn tiếp tục tấn công ngành năng lượng, hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi. Những đòn đáp trả của chúng tôi đối với họ về vấn đề này là rất cụ thể và hiệu quả”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tổng thống Mỹ cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng là một trong những nguyên nhân góp phần gây thiếu hụt nhiên liệu và đẩy giá dầu diesel tại Mỹ lên mức cao.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, nhưng muốn nhận được những đảm bảo đáng tin cậy từ các đối tác rằng Moscow cũng sẽ thực hiện tương tự.

Nga chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Trump liên quan đến thỏa thuận này. Trước đó, Moscow từng hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Hồng Anh/VOV.VN
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