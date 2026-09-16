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Nga cảnh báo Ba Lan về kịch bản đối đầu quân sự với Nga

Thứ Tư, 06:28, 16/09/2026
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VOV.VN - Ba Lan có thể không còn tồn tại với tư cách một quốc gia chỉ trong vài ngày nếu tham gia xung đột quân sự với Nga.

Đây là cảnh báo của ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski rằng NATO có thể nhanh chóng đánh bại Nga trong một cuộc xung đột giả định.

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Ông Nikolay Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Cuối tuần qua, ông Sikorski cho rằng Ba Lan và các đồng minh sẽ giành ưu thế trên không trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

“Nếu Nga tấn công chúng tôi và chúng tôi dốc toàn lực đáp trả, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đánh bại Nga khá nhanh chóng”, Ngoại trưởng Ba Lan phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev. Ông cũng cho rằng NATO có thể phá hủy năng lực lọc dầu của Nga trong vòng sáu tuần.

Ông Patrushev bác bỏ nhận định này, cho rằng đây là đánh giá “thiếu chuyên nghiệp” về năng lực quân sự của Nga. Theo ông, Moscow chưa huy động toàn bộ tiềm lực quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraine.

“Nếu Ba Lan tham gia hành động quân sự chống lại Nga, đất nước chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí cùng các lực lượng và nguồn lực hiện có, và nhà nước Ba Lan sẽ chấm dứt sự tồn tại chỉ trong vòng hai hoặc ba ngày”, ông Patrushev nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 15/9.

Ông Patrushev cũng chỉ trích ông Sikorski, cho rằng Ngoại trưởng Ba Lan có quan điểm đối đầu với Nga, không rút ra bài học từ lịch sử và đang đặt an ninh của Ba Lan trước những rủi ro không cần thiết.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng phát biểu của ông Sikorski thể hiện quan điểm bài xích Nga sâu sắc.

Warsaw cùng các nước Baltic, Đức và một số quốc gia châu Âu khác ngày càng cảnh báo về khả năng Nga có thể tấn công lãnh thổ NATO trong tương lai. Các nước này đồng thời thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố sự hiện diện quân sự của NATO dọc sườn phía đông của liên minh.

Tuy nhiên, chính giới chức Ba Lan cũng từng đưa ra những đánh giá khác về nguy cơ này. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết không có dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ba Lan.

NATO trong thời gian gần đây cũng thảo luận về việc củng cố thế trận răn đe hạt nhân tại châu Âu. Washington được cho là đang cân nhắc khả năng triển khai thêm các khí tài chiến lược của Mỹ tại Ba Lan và các nước Baltic.

Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Nga cho rằng những cảnh báo về một cuộc tấn công của Moscow nhằm vào châu Âu đang được sử dụng để thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng năng lực quân sự.

Ở chiều ngược lại, các quan chức Nga cảnh báo rằng việc châu Âu đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và tăng cường các hoạt động quân sự có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp.

Gần đây, Tổng thống Putin cho biết các nước phương Tây đang công khai thảo luận về khả năng chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định Moscow “không có lý do gì” để tấn công châu Âu, trừ trường hợp Nga bị tấn công trước.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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