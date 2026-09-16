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Nga kêu gọi ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian

Thứ Tư, 05:31, 16/09/2026
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VOV.VN - Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian sau tuyên bố của Mỹ về việc sở hữu vũ khí trên quỹ đạo.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những phát biểu của Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink về việc Mỹ sở hữu vũ khí trên quỹ đạo cho thấy sự cần thiết của các sáng kiến đa phương nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian.

Bà Maria Zakharova cho biết, trong nhiều năm qua, Nga đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế về những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế do xu hướng này gây ra. Nga cho rằng cần khẩn trương triển khai các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Nguồn: BNG Nga)

Theo bà Maria Zakharova, Nga chủ trương sớm khởi động đàm phán để xây dựng một văn kiện pháp lý đa phương có tính ràng buộc, trong đó cấm triển khai vũ khí trong không gian, cũng như cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể không gian hoặc sử dụng các vật thể không gian để thực hiện hành động đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết một số nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Nga đề xuất cũng nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian, trong đó có các nghị quyết về những biện pháp thực tiễn tiếp theo, không triển khai vũ khí vào không gian trước, cũng như các biện pháp tăng cường minh bạch và củng cố lòng tin trong hoạt động vũ trụ.

Nga dự kiến trình các dự thảo nghị quyết liên quan lên Ủy ban 1 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, dự kiến diễn ra tại New York từ ngày 5/10 đến 6/11. Bà Zakharova kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc ủng hộ và tham gia đồng bảo trợ các văn kiện này.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh quan điểm của Nga rằng không gian cần được duy trì không có bất kỳ loại vũ khí nào. Ông Peskov cho biết Nga kỳ vọng cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu này.

Hương Trà/VOV-Moscow
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