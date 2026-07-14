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Nga chặn đứng âm mưu dùng 35 UAV tấn công cơ sở chiến lược ở Moscow

Thứ Ba, 19:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở chiến lược tại vùng Moscow, đồng thời cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau âm mưu này.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, FSB phát hiện kế hoạch tấn công nhằm vào một cơ sở chiến lược tại tỉnh Moscow khi nhận được thông tin tình báo về một lô hàng chứa vũ khí được vận chuyển theo tuyến Bratislava (Slovakia) - Siedlce (Ba Lan) - Brest (Belarus) - vùng Moscow. FSB cáo buộc tuyến vận chuyển này do SBU tổ chức với sự hỗ trợ của các cơ quan an ninh châu Âu.

FSB cho biết Ukraine dự định triển khai từ xa 35 UAV thuộc loại FPV (góc nhìn thứ nhất), được trang bị hệ thống điều khiển do Canada sản xuất và có khả năng chống tác chiến điện tử, từ một nhà chứa máy bay được thuê ở gần cơ sở mục tiêu.

Theo FSB, toàn bộ số UAV đã bị lực lượng đặc nhiệm vô hiệu hóa ngay sau khi được kích hoạt, qua đó bảo đảm an toàn cho cơ sở mục tiêu cũng như dân thường và lực lượng quân sự tại khu vực.

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Nhà kho chứa UAV chuẩn bị cho âm mưu tấn công vào một cơ sở chiến lược tại tỉnh Moscow (Ảnh: FSB/TASS)

UAV ngụy trang trong lô gạch men

FSB cho biết trước đó đã phát hiện một lô gạch men nhập khẩu từ Tây Ban Nha chứa 35 UAV FPV được ngụy trang cùng các đầu đạn chứa thuốc nổ do nước ngoài sản xuất.

Theo cơ quan này, các UAV được lắp ráp và cấu hình ban đầu tại Kiev trước khi được vận chuyển vào Nga.

Sau khi được đưa vào Nga qua nhiều quốc gia trung gian, số thiết bị được cất giữ tại một nhà chứa máy bay thuê gần mục tiêu tấn công. Để che giấu mục đích thực sự, những người liên quan đã đặt mua vật liệu xây dựng và vật tư hoàn thiện qua mạng để vận chuyển tới nhà kho.

FSB cho biết một công dân Nga được phía Ukraine tuyển mộ vì tiền đã đứng ra thuê nhà kho và nhận lô hàng. Theo FSB, SBU cũng tuyển mộ hai công dân Moldova là Victor Pirlog (sinh năm 1986) và Aurel Kalos (sinh năm 1995). Hai người này được đào tạo chuyên biệt trước khi sang Nga chuẩn bị địa điểm triển khai UAV, sau đó rời khỏi nước này sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

FSB cũng cáo buộc SBU tuyển mộ một cựu thành viên của một băng nhóm tội phạm Nga có tổ chức để trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Người này từng thụ án tù dài hạn vì các tội danh nghiêm trọng, sau đó ký hợp đồng với Công ty Quân sự tư nhân Wagner năm 2022, tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, được ân xá và nhập quốc tịch Nga vào năm 2023. FSB cho biết người này có nhiệm vụ lắp ráp, kích hoạt UAV, thiết lập liên lạc với những người điều khiển ở nước ngoài rồi rời khỏi hiện trường và chờ được đưa sang Ukraine sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ quan này cho biết nghi phạm đã bị bắt và khai nhận hành động theo chỉ đạo của phía Ukraine.

Một nghi phạm khác bị cáo buộc thuê nhà kho, nhận lô hàng và cất giấu vật liệu xây dựng để che giấu hoạt động nói trên. Theo FSB, người này đã chống trả khi bị bắt giữ và bị lực lượng an ninh hạ gục.

Nga khởi tố vụ án

Cơ quan Điều tra của FSB đã khởi tố vụ án theo Khoản 2 Điều 205 Bộ luật Hình sự Nga về hành vi khủng bố. FSB nhắc lại quy định của pháp luật Nga, theo đó những người tham gia chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu chủ động thông báo cho cơ quan chức năng hoặc có hành động kịp thời giúp ngăn chặn vụ việc và không phạm các tội danh khác.

FSB cho rằng vụ việc là một phần trong chuỗi các âm mưu tấn công bằng UAV mà Ukraine bị cáo buộc lên kế hoạch nhằm vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, FSB cũng tuyên bố đã ngăn chặn các âm mưu ám sát nhằm vào hai sĩ quan cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga tại vùng Moscow, đồng thời vô hiệu hóa các kế hoạch tấn công bằng UAV nhằm vào một số sân bay quân sự.

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Lê Hoàng/VOV.VN
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