Nga có đủ quân cho chiến dịch, không cần huy động thêm lực lượng

Theo ông Medvedev, số lượng quân nhân ký hợp đồng phục vụ trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đủ để thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ chiến đấu đặt ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục điều chỉnh cơ chế bổ sung lực lượng, chuyển trọng tâm sang mô hình quân đội hợp đồng và tình nguyện. Theo đó, nguồn nhân lực sẽ được đảm bảo thông qua tuyển chọn thường xuyên kể từ đầu năm 2026, qua đó hạn chế áp lực xã hội phát sinh từ việc huy động quân sự quy mô lớn.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết chiến dịch tuyển quân mùa thu năm 2025 đã được hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ đề ra với tổng cộng 135.000 công dân được gọi nhập ngũ. Các tân binh sẽ được phân bổ đến các đơn vị đóng quân trên lãnh thổ Nga, trừ khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye và không tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.