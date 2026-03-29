Nghị sĩ Nga thăm Mỹ lần đầu sau 12 năm, thảo luận về Ukraine và nới lỏng hạn chế

Chủ Nhật, 05:18, 29/03/2026
VOV.VN - Trong hai ngày qua, Đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga đã có chuyến thăm tới Washington, đánh dấu lần đầu tiên hai bên tiếp xúc trực tiếp cấp nghị viện kể từ năm 2014.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép chuyến thăm thông qua cơ chế miễn trừ tạm thời, giúp các nghị sĩ Nga đang bị trừng phạt có thể nhập cảnh hợp pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nghị sĩ Nga đã gặp gỡ một số thành viên Quốc hội Mỹ, chuyên gia và đại diện các tổ chức nghiên cứu.

Ảnh: Reuters

Hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine, ổn định chiến lược, cũng như triển vọng cải thiện quan hệ song phương. Ngoài ra, khả năng khôi phục các chuyến bay thẳng Nga - Mỹ, nới lỏng một số hạn chế kinh tế và xử lý vấn đề tài sản Nga bị đóng băng cũng được các bên quan tâm thảo luận.

Phát biểu sau chuyến thăm, đại diện phía Nga đánh giá đây là bước tiến “thận trọng nhưng đáng ghi nhận”, cho biết có thể thành lập nhóm công tác chung giữa Quốc hội Mỹ và Duma Nga, đồng thời xem xét khả năng trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Về phần mình, phản ứng trong nội bộ Mỹ vẫn còn nhiều chia rẽ khi một số nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc tiếp xúc với Nga, trong khi những người khác cho rằng đối thoại là cần thiết nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột hiện nay.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm khó tạo được bước tiến đột phá song cũng góp phần việc mở ra kênh liên lạc mới nhằm giảm căng thẳng giữa hai cường quốc trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn ở mức thấp.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: nga mỹ ukraine nghị sĩ nga washington nới lỏng hạn chế Duma Quốc gia Nga cấp nghị viện xung đột thảo luận
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/3/2026.

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/3/2026.

Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Kết quả cuộc gặp ngày 26/3, giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ được báo cáo đầy đủ lên Tổng thống Vladimir Putin.

VOV.VN - Kết quả cuộc gặp ngày 26/3, giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ được báo cáo đầy đủ lên Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

