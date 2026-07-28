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Nga đánh thẳng vào "huyết mạch" hậu cần Biển Đen của Ukraine

Thứ Ba, 06:04, 28/07/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm các đợt tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng cảng biển và mục tiêu vận tải của Ukraine trên Biển Đen.

Theo Moscow, trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tập kích tầm xa vào khu vực Biển Đen nhằm cắt đứt các tuyến vận chuyển quân sự và nguồn cung vũ khí dành cho Ukraine. Nhiều tàu chở hàng, tàu hỗ trợ cùng các cơ sở cảng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

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Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đợt tập kích tiếp tục diễn ra trong ngày 27/7. Theo đó, một cơ sở tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu tại thành phố Odessa đã bị tấn công, cùng với một kho nhiên liệu khác ở cảng Chernomorsk gần đó. Ngoài ra, một tàu chở hàng tại thành phố Nikolayev, nằm bên sông Nam Bug (Southern Bug), cũng bị tấn công.

Trước đó, ngày 26/7, chính quyền thành phố Odessa xác nhận một tàu treo cờ nước ngoài đã bị lật và chìm ngoài khơi khu vực này. Theo các nguồn tin, con tàu được cho là tàu chở hàng Golden Leo treo cờ Guinea-Bissau, bị quân đội Nga tấn công vào cuối tuần trước.

Khác với nhiều tàu vận tải bị nhắm mục tiêu gần đây bằng máy bay không người lái Seeker do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ điều khiển, Golden Leo được cho là đã trúng ít nhất hai tên lửa chống hạm, khiến con tàu hư hại nghiêm trọng và bốc cháy trước khi chìm.

Chiến dịch nhằm vào hạ tầng cảng biển và các tàu vận tải của Ukraine trên Biển Đen diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hậu phương của đối phương.

Phía Nga cho biết lực lượng Ukraine gần đây đã liên tục tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nước này, trong đó có cả một số cơ sở dân sự như các kho hàng của doanh nghiệp thương mại điện tử.

Moscow lên án các cuộc tấn công này là hành động "khủng bố" nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đòn đáp trả của quân đội nước này chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc cơ sở hạ tầng lưỡng dụng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

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Ý đồ của Nga và Ukraine khi đặt mục tiêu nhắm vào các cây cầu

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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