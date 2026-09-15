English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga đẩy mạnh ứng dụng AI trong lĩnh vực tư pháp

Thứ Ba, 16:14, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nga đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tư pháp, với mục tiêu hỗ trợ thẩm phán xử lý hồ sơ, phân tích tài liệu và nâng cao hiệu quả xét xử.

 

Đến năm 2030, hơn 95% thẩm phán Nga dự kiến sử dụng các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, trong khi AI có thể hỗ trợ tạo từ 30-50% dự thảo văn bản tố tụng. Đây là những mục tiêu được đề ra trong Đề án triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử, do Chánh án Tòa án Tối cao Nga Igor Krasnov phê duyệt trong tháng 9.

nga day manh ung dung ai trong linh vuc tu phap hinh anh 1
Chánh án Tòa án Tối cao Liên bang Nga Igor Krasnov (Ảnh: Tòa án Tối cao Liên bang Nga)

Theo đề án, việc ứng dụng các dịch vụ AI trong hệ thống tòa án có thể giúp rút ngắn khoảng một phần ba thời gian giải quyết các vụ án đơn giản, đồng thời giảm 15-30% số quyết định bị hủy. AI cũng được kỳ vọng đảm nhận phần lớn công việc chuẩn bị biên bản phiên tòa, phân tích chứng cứ và phát hiện những điểm mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.

Theo kế hoạch, AI sẽ hỗ trợ tòa án xử lý ban đầu các tài liệu, xác định loại vụ án, kiểm tra thẩm quyền xét xử và mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với hồ sơ. Công nghệ này cũng có thể tự động phân loại vụ án theo mức độ phức tạp, giúp giảm tải cho bộ máy hành chính của tòa án.

Trong quá trình xét xử, AI được kỳ vọng có thể tóm tắt nội dung đơn kiện, trình bày quan điểm của các bên, xây dựng dòng thời gian diễn biến vụ việc, phân tích chứng cứ và tìm kiếm các tiền lệ, cũng như đối chiếu dự thảo phán quyết với các quan điểm pháp lý của Tòa án Tối cao.

Theo giới chuyên gia, việc này có thể giúp thống nhất thực tiễn xét xử, giảm sai sót và để thẩm phán tập trung hơn vào nội dung cốt lõi của vụ án.

Tuy nhiên, đề án nhấn mạnh AI chỉ có vai trò hỗ trợ thẩm phán, không thay thế thẩm phán. Các thuật toán phải minh bạch, có thể kiểm chứng và mọi tương tác với hệ thống AI đều phải được ghi nhận. Kết quả do AI đưa ra cũng bắt buộc phải được thẩm phán kiểm tra, xác minh.

Một trong những rủi ro được đề cập là hiện tượng AI tạo ra thông tin sai lệch, nguy cơ làm giảm tính độc lập, tính tự chủ của thẩm phán và lập hồ sơ phân tích cá nhân đối với thẩm phán dựa trên các phán quyết của họ. Để hạn chế những rủi ro này, Nga dự kiến áp dụng cơ chế bắt buộc thẩm phán xác minh kết quả của AI, sử dụng các hệ thống AI trong môi trường biệt lập, đồng thời đào tạo thẩm phán. Thẩm phán cũng phải nêu rõ lý do nếu không sử dụng khuyến nghị do AI đưa ra.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chánh án Tòa án Tối cao các nước BRICS tuần trước, ông Igor Krasnov cho biết hiện các tòa án Nga đang thí điểm 4 mô hình AI trong nước. Về lâu dài, công nghệ AI dự kiến được triển khai ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng. Theo Chánh án Tòa án Tối cao Nga, mục tiêu của việc ứng dụng AI là nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tư pháp, trong khi vẫn bảo đảm vai trò quyết định thuộc về con người.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát của con người
Cách Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát của con người

VOV.VN - Bất chấp cuộc đua phát triển các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ, các khuôn khổ pháp lý và tuyên bố công khai từ Bắc Kinh cho thấy giới chức Trung Quốc coi nguy cơ AI tiên tiến vượt khỏi sự giám sát hiệu quả của con người là vấn đề nghiêm trọng cần phải có kế hoạch ứng phó.

Cách Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát của con người

Cách Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát của con người

VOV.VN - Bất chấp cuộc đua phát triển các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ, các khuôn khổ pháp lý và tuyên bố công khai từ Bắc Kinh cho thấy giới chức Trung Quốc coi nguy cơ AI tiên tiến vượt khỏi sự giám sát hiệu quả của con người là vấn đề nghiêm trọng cần phải có kế hoạch ứng phó.

Bộ trưởng An ninh Trung Quốc: AI là đấu trường cạnh tranh mới giữa các cường quốc
Bộ trưởng An ninh Trung Quốc: AI là đấu trường cạnh tranh mới giữa các cường quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân cảnh báo, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành chiến trường chính trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu và là đấu trường mới cho sự tranh giành chiến lược giữa các cường quốc, kéo theo hàng loạt nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Bộ trưởng An ninh Trung Quốc: AI là đấu trường cạnh tranh mới giữa các cường quốc

Bộ trưởng An ninh Trung Quốc: AI là đấu trường cạnh tranh mới giữa các cường quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân cảnh báo, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành chiến trường chính trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu và là đấu trường mới cho sự tranh giành chiến lược giữa các cường quốc, kéo theo hàng loạt nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

“Hãm phanh” AI hay AI không có phanh?
“Hãm phanh” AI hay AI không có phanh?

VOV.VN - Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Xu hướng này ẩn chứa những vấn đề lớn hơn bên trong.

“Hãm phanh” AI hay AI không có phanh?

“Hãm phanh” AI hay AI không có phanh?

VOV.VN - Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Xu hướng này ẩn chứa những vấn đề lớn hơn bên trong.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ