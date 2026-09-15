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Trung Quốc cảnh báo rủi ro AI đối với người dùng Internet chưa thành niên

Thứ Ba, 10:07, 15/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 98,3%. Tuy nhiên, việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại về kỹ năng số, nhận diện nội dung sai lệch và nguy cơ lạm dụng công nghệ.

 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tuyên truyền An ninh mạng Quốc gia Trung Quốc năm 2026 diễn ra ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã công bố báo cáo “Sách Xanh về phát triển thanh thiếu niên: Khảo sát tình hình sử dụng Internet của người chưa thành niên trên toàn quốc”.

trung quoc canh bao rui ro ai doi voi nguoi dung internet chua thanh nien hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Số liệu khảo sát cho thấy Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên; tỷ lệ phổ cập Internet trong nhóm này đạt 98,3%. Khoảng cách tiếp cận Internet giữa thanh thiếu niên ở thành thị và nông thôn cũng đã thu hẹp còn 0,4 điểm phần trăm, phản ánh mức độ phổ cập kết nối số ngày càng cao tại nước này.

Bên cạnh việc tiếp cận Internet rộng rãi, AI đang trở thành một phần quen thuộc trong học tập, sáng tạo và giải trí của thanh thiếu niên Trung Quốc. Theo báo cáo, 78,5% người dùng Internet chưa thành niên được khảo sát cho biết đã từng sử dụng công cụ AI cho ít nhất một trong các hoạt động nêu trên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những thách thức mới. Phần lớn người chưa thành niên vẫn chưa có đầy đủ năng lực nhận biết nội dung do AI tạo ra, nhận diện thiên kiến về thuật toán và còn mơ hồ về các ranh giới đạo đức khi sử dụng AI. Có tới 83% giáo viên tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về nguy cơ học sinh lạm dụng các công cụ AI.

Báo cáo đánh giá rằng dù trẻ em tại khu vực nông thôn đã có điều kiện kết nối Internet thuận lợi hơn trước, vẫn tồn tại khoảng cách về khả năng sử dụng đa dạng thiết bị thông minh, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng. Đây được xem là một trong những lĩnh vực Trung Quốc cần tiếp tục đầu tư để bảo đảm cơ hội tiếp cận số đi đôi với khả năng sử dụng mạng an toàn và hiệu quả.

Tuần lễ Tuyên truyền An ninh mạng Quốc gia Trung Quốc năm 2026 mang chủ đề “An ninh mạng vì nhân dân, an ninh mạng dựa vào nhân dân - An ninh mạng hộ tống kỷ nguyên thông minh”. Sự kiện có sự phối hợp tổ chức của 10 cơ quan trung ương Trung Quốc, trong đó có Ban Tuyên truyền Trung ương, Cục Quản lý Không gian mạng, Bộ Giáo dục và Bộ Công nghiệp - Công nghệ Thông tin.

Tại sự kiện, Trung Quốc cũng công bố một số kết quả và sản phẩm liên quan đến an ninh mạng, gồm Khung quản trị an toàn AI phiên bản 3.0, kết quả thử nghiệm ứng dụng AI trong bảo đảm an ninh mạng năm 2026 và các sản phẩm camera kết nối mạng tiêu dùng đã được đăng ký nhãn an ninh mạng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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