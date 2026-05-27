Nga đề xuất trình Liên Hợp Quốc xem xét vụ tấn công trường cao đẳng Starobilsk

Ngày 26/5, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga trình dự thảo kêu gọi Liên Hợp Quốc và Nghị viện các nước lên án vụ tấn công nhằm vào một cơ sở giáo dục tại thành phố Starobilsk, đồng thời yêu cầu điều tra và xử lý những người chịu trách nhiệm.

Hiện trường vụ Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk bị UAV tấn công vào sáng 22/5. Ảnh: RT

Theo thông báo từ Duma Quốc gia Nga dự thảo văn kiện kêu gọi Liên Hợp Quốc, các tổ chức nghị viện quốc tế và nghị viện các quốc gia trên thế giới lên án vụ tấn công vào một trường cao đẳng sư phạm ở Starobilsk. Phía Nga mô tả đây là “hành vi khủng bố man rợ” nhằm vào dân thường, đặc biệt là các nữ sinh còn trẻ tuổi.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Leonid Slutsky cho biết vụ việc khiến 21 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh từ 14 đến 18 tuổi, và hơn 60 người bị thương. Ông nhấn mạnh cần truy tìm và trừng phạt thủ phạm, đồng thời cho rằng sự im lặng trước sự việc này đồng nghĩa với việc dung túng tội ác.

Dự thảo sẽ được xem xét tại phiên họp toàn thể Duma ngày 27/5, trong bối cảnh Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng rõ ràng đối với vụ việc.

Anh, EU gia hạn trừng phạt Nga

Ngày 26/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông báo gia hạn thêm một năm các biện pháp hạn chế đối với những cá nhân và tổ chức bị cho là liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và hạn chế hoạt động xã hội dân sự tại Nga.

Theo thông cáo của Hội đồng EU, các biện pháp trừng phạt này sẽ được kéo dài đến ngày 28/5/2027, áp dụng đối với những người bị cho là chịu trách nhiệm về “vi phạm và lạm dụng nghiêm trọng quyền con người”, cũng như các hành vi bị cáo buộc nhằm đàn áp xã hội dân sự và đối lập chính trị.

EU cũng nhấn mạnh các biện pháp hiện hành đang áp dụng đối với 72 cá nhân và một pháp nhân. Tài sản của các đối tượng trong danh sách bị phong tỏa, đồng thời công dân và doanh nghiệp EU bị cấm cung cấp nguồn lực tài chính cho các chủ thể này. Ngoài ra, các cá nhân còn bị hạn chế nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Hội đồng EU khẳng định, việc gia hạn nhằm tiếp tục duy trì áp lực đối với những hành vi bị coi là làm suy yếu dân chủ và pháp quyền.

Cùng đó, chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó. Trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa.

Danh sách trừng phạt bổ sung gồm 18 cá nhân và thực thể, tập trung vào các kênh tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tiền và mua sắm hàng hóa phục vụ nền kinh tế chiến sự. Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính phi chính thức đang bị giám sát chặt chẽ vì nguy cơ bị lợi dụng để né tránh cấm vận.

Đáng chú ý, mạng lưới A7 bị cáo buộc sử dụng hệ thống tài chính của Kyrgyzstan để điều hướng dòng tiền vào Nga, đồng thời liên quan tới một ngân hàng tại Kyrgyzstan và một sàn giao dịch tiền số toàn cầu. Một số công ty Georgia cũng bị đưa vào diện trừng phạt. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các biện pháp mới nhằm “bịt kín kẽ hở” trong hệ thống trừng phạt.